Netflix'in Sevilen Dizisi Eleştirmenlerden Tam Puan Alan Dördüncü Sezonuyla Geri Döndü!

Netflix'in sevilen animasyon dizisi Love, Death + Robots'un dördüncü sezonu yayınlandı. Her bölümü farklı bir stüdyonun elinden çıkan ve farklı bir hikaye anlatan yapım, yayınlandığı ilk günden eleştirmenlerden tam puan almayı başardı. İşte detaylar!

Love, Death + Robots, 4. Sezonuyla Eleştirmenlerden Tam Puan Aldı

Deadpool'un yaratıcısı Tim Miller ve Fight Club ile Mindhunter gibi yapımlardan tanıdığımız David Fincher'ın ortay projesi olan Love, Death + Robots'un yeni sezonu Netflix'te yayınlandı. Her sezon olduğu gibi bu sezonda da birbirinden farklı stüdytoların elinden çıkan birbirinden farklı hikayeler seyircileri etkilemeyi başardı. Yeni sezonda neler yok ki...

Genetiğiyle oynanmış savaşçılar dinozorlar üstünde dövüşüyor, ev aletleri ayaklanıyor, bir kedi Tanrı kompleksiyle insanlığa hükmetmeye çalışıyor. Hatta YouTube'un en bilindik ve açık ara en cömert ismi MrBeast bile bölümlerden birinde karşımıza çıkıyor. Hem de Jupiter yörüngesindeki bir uzay istasyonunda, hasta ruhlu bir yarışma sunucusu olarak.

Özellikle "The Screaming of the Tyrannosaur" adlı kısa film adından çok söz ettirdi ve ettirmeye de devam edecek. Zira bu bölümü yine MrBeast imzasıyla izliyoruz. Ünlü YouTuber, yıldızlararası elitler için gladyatör savaşları düzenleniyor. Tabii arenada at değil, T-Rex var. Tim Miller, bu karakter için "İzleyiciyi hipnotize edecek bir kötü adam istedik. O da MrBeast oldu" diyor.

Her Bölümde Farklı Yönetmen Tarzı

Her sezon olduğu gibi bu sezon da sınır tanımıyor. Bazen nefes kesici aksiyonlar, bazen de varoluş sancılarıyla baş başa kalıyoruz. Bu sezonun unutulmaz repliklerinden biri de şu sözlerle geliyor:

"Bu dünya, sıkılmış, pis kokulu bir anüs gibi. Kurtarıcı bekliyor. O da... benim."

Fincher ve Miller'ın sevdiği şey de buymuş zaten. Her bölümde farklı yönetmenlerin kendi tarzını konuşturması. "Asla aklıma gelmeyecek bir fikri bir başkasının mükemmel şekilde işlemesi benim için en büyük zevk" diyor Miller. Bu yüzden Love, Death + Robots sadece bir animasyon dizisi değil, tam anlamıyla yaratıcıların sınırsız hayal gücünün ekrana yansıması olarak öne çıkıyor. Siz bu yapımı izlediniz mi? En beğendiniz bölümler hakkında yorumlar kısmında tartışabilirsiniz.