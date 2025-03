Netflix'e Birbirinden Eğlenceli Film ve Diziler Geliyor! (Video)

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, kütüphanesinde yer alan içeriklerin sayısını artırmaya devam ediyor. Platforma eklenecek yeni film ve diziler, izleyicilerin uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine yardım edecek.

Geçtiğimiz günlerde Netflix platformunun kütüphanesine Formula 1: Drive to Survive isimli belgeselin yedinci sezonu, Sevgilerimle, Meghan (With Love, Meghan) isimli program ve When Life Gives You Tangerines dizisinin birinci kısmı izleyiciler ile buluştu.

Netflix'e Eklenecek Film ve Diziler

Mart ayında eklenecek üç farklı yapım daha bulunuyor. 14 Mart 2025 tarihinde Sanal Ülke (The Electric State) filmi, 20 Mart 2025 tarihinde ise The Residence ve Bir İhtimal Daha Var dizileri yayınlanacak.

Bir İhtimal Daha Var dizisinin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur, Hakan Salınmış, Sezin Akbaşoğulları ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide İsa, kendi cinayet davasını çözmek isteyen Refik'in ruhu ile iş birliği yapmak zorunda kalacak.

Sanal Ülke filmi, uzun zaman önce kaybettiği kardeşini bulmak içni gizemli robotla maceraya çıkan gencin hikâyesini konu alıyor. Filmin başrol oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown, Chris Pratt ve Ke Huy Quan bulunuyor.

The Residence dizisinde Beyaz Saray'da işlenen cinayeti çözmeye çalışan bir dedektifin maceralarına tanık olacağız. Dizinin başrol oyuncuları arasında Uzo Aduba, Giancarlo Esposito ve Randall Park yer alıyor.