Netflix, Prime Video ve Dijital Platformlarda Neler Yeni?

Bu hafta dizi ve film platformlarında sağlam rüzgarlar esti. Evde dizi/film maratonu yapmak isteyenler için bu haftanın öne çıkanlarını sizler için en iyiden en daha az iyi olana doğru sıraladık. İşte bu haftanın öne çıkanları:

Bu Haftanın Öne Çıkan Yayınları

7. Slingshot (Paramount+)

Bilim kurgu severler için hazırlanan bu yapım, ne yazık ki vaat edilen heyecanı sunamıyor. Mikael Håfström’ün yönettiği filmde, Titan’a giden üç astronotun yolculuğu sırasında gelişen paranoya ve gerilim işleniyor. Ancak eleştirmenler, filmi hem hikaye hem de psikolojik derinlik açısından zayıf buldu.

6. The Front Room (Max)

A24 imzalı bu korku filmi, hamile bir kadının baskıcı kayınvalidesiyle mücadelesini konu alıyor. Kathryn Hunter’ın oyunculuğu övgü toplasa da genel olarak film, izlemesi zor bir deneyim olarak değerlendirildi.

5. A Quiet Place: Day One (Prime Video)

Kıyamet sonrası sessiz bir dünyada geçen bu seri, üçüncü filmle geri dönüyor. Eleştirmenlere göre senaryo ilginç bir konuyu baz alıyorsa da korku faktörü yetersiz kalmış.

4. Cunk on Life (Netflix)

Philomena Cunk geri dönüyor. Bu belgesel-parodi, yaşamın anlamını eğlenceli bir dille sorguluyor. Güldürürken düşündürmek bu olsa gerek.

3. A Real Pain (Prime Video)

Jesse Eisenberg’in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı bu komedi-dram, iki kuzenin geçmişlerini keşfetmek için Polonya’ya yaptığı yolculuğu konu alıyor. Kieran Culkin’in başarılı performansı eleştirmenlerin gözünden kaçmadı.

2. Wicked (Prime Video)

Oz Büyücüsü’nün öncesini konu alan bu müzikal, büyücü olma yolundaki Elphaba’nın hikayesini işliyor. Dört Altın Küre adaylığıyla dikkat çeken film, görsel şölen ve duygusal hikayesiyle izlenmeye değer bir yapım olarak karşımızda.

1. Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl (Netflix)

Wallace ve sadık köpeği Gromit geri dönüyor. Bu stop-motion komedi, eski bir düşman olan Feathers McGraw ile yeniden karşı karşıya geliyor. Mizah ve teknoloji eleştirisi içeren bir yapım.