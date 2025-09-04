Sevdiğiniz Sahneler Artık Elinizin Altında: Netflix Güncellendi!

Popüler dijital yayın platformu Netflix, kullanıcıların beğendikleri sahneleri paylaşabilmesi için "Moments" özelliğini güncelledi. Sosyal medyada hızla viral olabilen anların kalıcı olmasını hedefleyen şirket, bu sayede izleyici ilgisini daha da artırmayı planlıyor. İşte ayrıntılar...

Netflix’te “Moments” Dönemi Başladı

Netflix, geçtiğimiz yıl duyurduğu Moments özelliğini yenileyerek artık kullanıcıların sahneleri klip şeklinde düzenlemesine olanak veriyor. Başlangıçta yalnızca bir “yer imi” gibi çalışan bu özellik, pek de kullanışlı değildi. Ancak şimdi artık sahnelerin başlangıç ve bitiş noktaları seçilerek kısa videolara dönüştürülmesini sağlıyor. Böylece izleyiciler sevdikleri anları kesip saklayabiliyor ve diledikleriyle kolayca paylaşabiliyor.

Netflix’in Moments özelliği, platformun mobil uygulamasında kullanılabiliyor. Hem Android hem de iOS cihazlarda sahneleri klip haline getirmek oldukça basit. İzleme sırasında yalnızca “Clip” butonuna dokunarak sahnenin başlangıç ve bitiş noktalarını seçmeniz yeterli. Hazırladığınız klipler otomatik olarak “My Netflix” sekmesinde saklanıyor. Buradan dilediğiniz an tekrar izleyebilir ya da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu özelliğin yalnızca abonelere özel olduğunu söyleyelim. Yani oluşturulan klipleri herkesle paylaşabilirsiniz ancak yalnızca Netflix aboneleri izleyebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Netflix'in yenilenmiş özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.