Black Mirror ve You Hayranlarına Müjde! Netflix Nisan 2025 Takvimi Belli Oldu

Dünyanın en büyük dijital akış serivisi sağlayıcılarından Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Her ay onlarca dizi ve filmi kullanıcılarına sunan şirket, bunu Nisan ayında da sürdürecek. Peki önümüzdeki haftalarda yeni neler var? İşte Nisan 2025 için Netflix takvimi!

Paylaşılan listeye baktığımızda en dikkat çeken yapımlardan Black Mirror'u görüyoruz. Popüler bilim kurgu dizisinin 7. sezonu 10 Nisan'da seyirciye sunulacak. Bununla birlikte 24 Nisan'da ise You dizisinin 5. sezonu yayınlanacak. Bu noktada bu sezonun final olduğunu belirtelim.

Öte yandan 8 Nisan'da How to Sell Drugs Online (Fast) 4. sezonu ve 3 Nisan'da Jurassic World: Chaos Theory 3. sezonu Netflix kütüphanesine eklenecek. Bununla birlikte 17 Nisan'da Istanbul Encyclopedia dizisinin yayınlanacağını da söyleyelim. Canan Ergüder, Helin Kandemir ve Kaan Miraç Sezer oyuncularını kadrosunda bulunduran yapım, adından da anlayabileceğiniz üzere İstanbul'u merkezine alıyor.

Nisan 2025'te Netflix'te yayınlanacak yeni dizi ve filmler listesinin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Alpha (2018) - Film

Babah (2024) - Film

Big Daddy (1999) - Film

Bonnie and Clyde (1967) - Film

Couples Retreat (2009) - Film

Conan the Destroyer (1984) - Film

Draft Day (2014) - Film

Earth Playlist (1. sezon) - Dizi

Field of Dreams (1989) - Film

For Love of the Game (1999) - Film

Get Him to the Greek (2010) - Film

Geostorm (2017) - Film

Heat (1995) - Film

Insidious: Chapter 2 (2013) - Film

Jack the Giant Slayer (2013) - Film

K-9 (1989) - Film

Lucy (2014) - Film

Matilda (1996) - Film

Nimesh Patel: Instant Karma (2025) - Film

Psycho (1960) - Film

Rise of the Guardians (2012) - Film

Rooster Cogburn (1975) - Film

Rudy (1993) - Film

Sicario: Day of the Soldado (2018) - Film

Smokey and the Bandit Movie Collection - Film Serisi

The Age of Innocence (1993) - Film

The Apothecary Diaries (1. sezon) - Dizi

The Breakfast Club (1985) - Film

The Croods (2013) - Film

The Mauritanian (2021) - Film

The Place Beyond the Pines (2012) - Film