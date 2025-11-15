Netflix'te Artık Film Gecesi Değil, Oyun Gecesi Düzenleyeceksiniz

Netflix, uzun bir zamandan beri film gecelerinin olmazsa olmazı olarak öne çıkıyor ancak şirket, son birkaç yıldır eğlence sektöründe tamamen etkili hâle gelmek için diğer alanlara da odaklanmaya başladı. Eğlence devi şimdiye kadar Stranger Things ve The Queen's Gambit dahil olmak üzere kendi orijinal dizileri ile ilgili birçok mobil oyun geliştirdi.

Bu alanda daha da etkili olmak ve kullanıcılara daha geniş bir hizmet yelpazesi sunmak adına şimdi de yeni bir projesini hayata geçiriyor. Netflix, oyun gecesi özelliğinin kullanıma sunulmaya başlandığını duyurdu. Bu yeni özellik sayesinde artık film gecelerinin yanı sıra oyun geceleri de düzenleme imkânına sahipsiniz.

Netflix, Oyun Gecesi Özelliğini Kullanıma Açıyor

Netflix'in oyun gecesi özelliği, arkadaşlarınızla bir araya gelip parti oyunları oynamanıza imkân tanıyor. Bunun için sadece üç şeye ihtiyacınız var: Telefon, televizyon ve Netflix aboneliği. Telefonda herhangi bir kuruluma gerek yok. Sadece oyunları oynamanıza yardımcı olan bir kontrolcü görevi görüyor.

Bir oyun oynamak için ekrandaki QR kodunu telefonunuzda okutmanız yeterli oluyor. Daha sonra oyunu oynamaya başlayabiliyorsunuz. Ne tür bir hamle yapacağınıza karar vermek için telefonunuzu kullanabiliyorsunuz ancak görüntüler televizyondan geliyor. Oyunu tıpkı dizi ve film izliyormuşsunuz gibi televizyondan takip ediyorsunuz.

Netflix'in TV Sürümünde Hangi Oyunlar Oynanıyor?

Netflix şu an televizyonda birçok oyunu oynamanıza izin veriyor. Bunların arasında Boggle Party, Lego Party, Party Crashers: Fool Your Friends, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp yer alıyor. Ayrıca çok yakın bir zamanda Dead Man's Party: A Knives Out Game isimli oyunun da geleceği belirtildi.

Boggle Party, sekiz oyuncuya kadar telefon ya da tablet kullanarak kelimeleri bulmaya çalıştığımız bir oyun. En çok ya da en uzun kelimeleri kim bulursa oyunu da o kazanıyor. Lego Party'de ise yemek pişirme gibi çok çeşitli mini oyunlar bulunuyor.

Party Crashers: Fool Your Friends, üç ila altı oyuncu ile oynanıyor. Bu oyunda bir kişi hariç herkes gizli kelimeyi biliyor. Davetliler elde ettiği ipuçları ile gizli kelimeyi bilmeyen davetsiz misafiri bulmaya çalışıyor. Pictionary: Game Night'ta ise bir kişi çiziyor, diğerleri onu mümkün olan en hızlı şekilde tahmin etmeye çalışıyor.

Tetris Time Warp, klasik Tetris oyunundan esinlenilerek geliştirilen bir oyunken Dead Man's Party: A Knives Out Game'de ise herkesin şüpheli olduğu bir ortamda oyuncuların kendini katil olmadığını kanıtlamaya çalışması gerekiyor.