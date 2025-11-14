Netflix, Popüler Dizilerini Ne Kadar İyi Bildiğinizi Test Edecek

Netflix, mobil pazardaki etkisini sürdürmek üzere yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Şirket, bu sefer de Netflix Puzzled isimli yeni mobil uygulamasını duyurdu. Bu uygulama tıpkı mobil oyunculara yönelik sunduğu oyunlar gibi popüler dizilerine dayanacak ve her gün çözebileceğiniz birçok bulmaca sunacak.

Netflix Puzzled ile Dizi Bilginiz Sınanacak

Netflix Puzzled, tüm dünyada popüler dizilerini merkezine alan bulmaca oyunları içeren bir uygulama olarak çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşturulacak. Uygulamada Stranger Things'in beşinci sezonunun son bölümüne kadar her gün çözebileceğiniz çok sayıda Stranger Things bulmacasına yer verilecek.

Bu dizinin yanı sıra daha pek çok Netflix yapımına dayanan dizi ile ilgili bulmacalar bulunacak. Örnek verilen diziler arasında Squid Game, Kpop: İblis Avcıları (KPop Demon Hunters), Bridgerton ve Emily in Paris bulunuyor. Uygulama kullanıma sunulduktan sonra bu dizilerin temasından yola çıkılarak hazırlanmış çok çeşitli formatlarda bulmacalar çözme imkânına sahip olacaksınız.

Klasik sudoku, yapboz, şekilleri doğru kalıba yerleştirme gibi mantık oyunlarının yanı sıra Waywords, Crossover ve Keysmash gibi kelime oyunlarının yeni versiyonlarını da yine bu uygulama üzerinden bulabileceksiniz. Bu kelime oyunlarının her birinin kendine özgü bir tarafının olduğunu da belirtelim. Örneğin Waywords'te temaya uygun kelimeleri bularak bir yol oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Netflix Puzzled Ne Zaman Çıkacak?

Netflix Puzzled, 26 Kasım'da Play Store ve App Store üzerinden erişime açılacak. Bununla birlikte Netflix'in Tudum sayfası üzerinden de oynanabilir olacak. Bildiğiniz üzere dijital yayın platformunun Tudum sayfasında şu an özel listeler, röportajlar, podcastler ve çok daha fazlasına yer veriliyor. Yakında bunların arasına eğlenceli bulmacalar da eklenecek.

Dijital yayın platformunda hâlihazırda aboneliği olan kişiler, yeni uygulamaya ek bir ücret ödemeden erişebilecek. Stranger Things hayranları ise 26 Kasım'dan beşinci sezonun son bölümü yayınlanana kadar her gün yeni bulmacanın yanı sıra özel sahne arkası videolar ve çeşitli içerikler görme fırsatına sahip olacak.