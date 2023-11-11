Netflix'in Yeni Dizisi 3 Cisim Problemi İçin Özel Video Yayımlandı!
Popüler dijital yayın hizmeti Netflix'in yeni dizisi 3 Cisim Problemi için özel video paylaşıldı. İşte bilim kurgu türündeki diziye dair detaylar!
Duyurulduğu günden itibaren çoğu kişi tarafından beklenmeye başlanan 3 Cisim Problemi isimli yeni Netflix dizisi için özel video yayımlandı. Paylaşılan fragman, heyecan seviyesini artırmayı başardı. Peki, popüler dijital yayın platformunun yeni bilim kurgu dizisi ne zaman yayımlanacak?
3 Cisim Problemi Fragmanı Nasıl İzlenir?
Cixin Liu tarafından yazılan The Three-Body Problem isimli romandan uyarlanan 3 Cisim Problemi için yeni bir video paylaşıldı. 1 dakika 59 saniye uzunluğundaki fragmanın sonunda yayın tarihine de yer verildi. En iyi bilim kurgu dizileri arasında yerini almaya hazırlanan dizinin yeni fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
3 Cisim Problemi Konusu
1960'lı yıllarda Çin'de önemli bir karar alınır. Bu karar, uzayı ve zamanı aşarak günümüzdeki bir grup bilim insanının çok büyük bir tehdit ile yüzleşmesine neden olur.
3 Cisim Problemi Oyuncuları
- Marlo Kelly
- Saamer Usmani
- Jess Hong
- Jovan Adepo
- Rosalind Chao
- Sea Shimooka
- John Bradley
- Eiza González
- Liam Cunningham
3 Cisim Problemi Yayın Tarihi
3 Cisim Problemi olarak isimlendirilen yeni bilim kurgu dizisi 21 Mart tarihinde yayımlanacak. Dizinin ilk sezonunda toplamda 8 bölümün yer alması bekleniyor.
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The Witcher'ın 4. sezonu ufukta görünmüyor olabilir ancak Netflix'te Rivialı Geralt'a dair daha pek çok şey var. Netflix, bugün düzenlediği Geeked Week etkinliğinde The Witcher: Sirens of the Deep'i duyurdu.
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