Netflix'in Yeni Dizisi 3 Cisim Problemi İçin Özel Video Yayımlandı!

Duyurulduğu günden itibaren çoğu kişi tarafından beklenmeye başlanan 3 Cisim Problemi isimli yeni Netflix dizisi için özel video yayımlandı. Paylaşılan fragman, heyecan seviyesini artırmayı başardı. Peki, popüler dijital yayın platformunun yeni bilim kurgu dizisi ne zaman yayımlanacak?

3 Cisim Problemi Fragmanı Nasıl İzlenir?

Cixin Liu tarafından yazılan The Three-Body Problem isimli romandan uyarlanan 3 Cisim Problemi için yeni bir video paylaşıldı. 1 dakika 59 saniye uzunluğundaki fragmanın sonunda yayın tarihine de yer verildi. En iyi bilim kurgu dizileri arasında yerini almaya hazırlanan dizinin yeni fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

3 Cisim Problemi Konusu

1960'lı yıllarda Çin'de önemli bir karar alınır. Bu karar, uzayı ve zamanı aşarak günümüzdeki bir grup bilim insanının çok büyük bir tehdit ile yüzleşmesine neden olur.

3 Cisim Problemi Oyuncuları

Marlo Kelly

Saamer Usmani

Jess Hong

Jovan Adepo

Rosalind Chao

Sea Shimooka

John Bradley

Eiza González

Liam Cunningham

3 Cisim Problemi Yayın Tarihi

3 Cisim Problemi olarak isimlendirilen yeni bilim kurgu dizisi 21 Mart tarihinde yayımlanacak. Dizinin ilk sezonunda toplamda 8 bölümün yer alması bekleniyor.

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