Netflix'in Yeni Dizisi 3 Cisim Problemi İçin Özel Video Yayımlandı!

Netflix'ten Yeni Witcher İçeriği: The Witcher: Sirens of the Deep Fragmanı Yayınlandı!

The Witcher'ın 4. sezonu ufukta görünmüyor olabilir ancak Netflix'te Rivialı Geralt'a dair daha pek çok şey var. Netflix, bugün düzenlediği Geeked Week etkinliğinde The Witcher: Sirens of the Deep'i duyurdu.