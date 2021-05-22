Netflix Oyun Sektörüne Girmek İçin Yönetici Arıyor!

Netflix, oyun sektöründe de faaliyetlerini başlatmak için işinde uzman bir yönetici arıyor. Uzun bir zamandır video oyunu dünyasında yankılanan Netflix'in hamlesi sonunda gerçeğe dönüşebilir. Şirket sadece bir oyun geliştirmekle sınırlı kalmayabilir ve Apple Arcade benzeri bir hizmet sunabilir.

Netflix Oyun Sektörüne Sağlam Bir Adım Atmaya mı Hazırlanıyor?

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre eğlence sektörünün bir parçası haline gelen Netflix, rekabetin artması ve abone artışının hız kaybetmesi gibi nedenlerle işini daha da büyütmek istiyor ve bunu da dijitalden vazgeçmeden yapmayı amaçlıyor. Şirket, Reuters'a herhangi bir açıklamada bulunmasa da Polygon'a etkileşimli içeriklerle daha fazlasını yapmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Netflix, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üyelerimiz, içeriğimizin çeşitliliğine ve kalitesine önem veriyor. Dizilerden belgesellere, filmlerden orijinal yapımlara, orijinal yapımlardan insanların hayatını konu alan yapımlara kadar içeriğimizi sürekli olarak büyütmemizin nedeni bundan kaynaklanıyor. Üyelerimiz ayrıca Black Mirror: Bandersnatch, You v. Wild gibi interaktif dizi / filmlerin yanı sıra Stranger Things, La Casa de Papel ve To All the Boys gibi yapımlara dayanan video oyunları ile en sevdiği içeriklerle doğrudan etkileşim kurmanın tadını çıkarıyor. Bu nedenle etkileşime dayalı yapımlarla daha ötesine gitmekten heyecan duyuyoruz."

Paylaşılan bilgilere göre Netflix ayrıca Apple Arcade hizmetine benzer bir hizmet sunmayı da amaçlıyor. Netflix'in oyun sektörüne ilişkin düşünceleri ve planları değişmeye devam etse de şirketin video oyunlarında reklama yer vermemeye karar verdiği iddia ediliyor.

Analist Daniel Ahmad, Twitter üzerinden paylaştığı bir tweette Netflix'in oyun pazarına olan ilgisinin hizmetleri sayesinde eğlence sektörünü kaplamakla ilgili olduğuna yer verdi. Ahmad, eğlence sektörünün tüketicilerinin daha çok video oyunu oynayan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Geçen sene video oyunu pazarında COVID-19 dolayısıyla yaşanan büyük patlama göz önüne getirildiğinde bu kulağa oldukça mantıklı geliyor. Yeni tip koronavirüs hala dünya genelinde etkisini hissettirirken ve ülkeler zaman zaman kapanma kararı alırken insanlar Netflix'te bir içerik izlemeye ya da video oyunu oynamaya daha fazla vakit ayırıyor ancak günün sonuna kazanan her hâlükârda video oyunu pazarı oluyor.