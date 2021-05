Netflix Oyun Sektörüne Girmek İçin Yönetici Arıyor!

Netflix, oyun sektöründe de faaliyetlerini başlatmak için işinde uzman bir yönetici arıyor. Uzun bir zamandır video oyunu dünyasında yankılanan Netflix'in hamlesi sonunda gerçeğe dönüşebilir. Şirket sadece bir oyun geliştirmekle sınırlı kalmayabilir ve Apple Arcade benzeri bir hizmet sunabilir.

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre eğlence sektörünün bir parçası haline gelen Netflix, rekabetin artması ve abone artışının hız kaybetmesi gibi nedenlerle işini daha da büyütmek istiyor ve bunu da dijitalden vazgeçmeden yapmayı amaçlıyor. Şirket, Reuters'a herhangi bir açıklamada bulunmasa da Polygon'a etkileşimli içeriklerle daha fazlasını yapmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Netflix, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üyelerimiz, içeriğimizin çeşitliliğine ve kalitesine önem veriyor. Dizilerden belgesellere, filmlerden orijinal yapımlara, orijinal yapımlardan insanların hayatını konu alan yapımlara kadar içeriğimizi sürekli olarak büyütmemizin nedeni bundan kaynaklanıyor. Üyelerimiz ayrıca Black Mirror: Bandersnatch, You v. Wild gibi interaktif dizi / filmlerin yanı sıra Stranger Things, La Casa de Papel ve To All the Boys gibi yapımlara dayanan video oyunları ile en sevdiği içeriklerle doğrudan etkileşim kurmanın tadını çıkarıyor. Bu nedenle etkileşime dayalı yapımlarla daha ötesine gitmekten heyecan duyuyoruz."