Netflix Oyunları Artıyor: 3 Yeni Oyun Eklendi!

Popüler dijital yayın platformu Netflix, oyunları ile video oyunu sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, üç yeni oyunu daha kütüphanesine ekledi fakat eklenen oyunlara tüm kullanıcılar erişemiyor.

Netflix Oyunları Artmaya Devam Ediyor

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Netflix, video oyunu sektöründe ilerlemeye ne kadar kararlı olduğunu gösteren adımları atmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük dijital yayın platformunun sahibi olan şirket, üç yeni oyunu daha kullanıcıların kullanımına sundu.

TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre popüler dijital yayın hizmeti Netflix Shooting Hoops, Teeter Up ve Card Blast isimli üç oyunu daha kütüphanesine ekledi fakat dünyadaki tüm kullanıcılar bu yapımlara erişemiyor.

Netflix'in eklediği oyunları oynayabilmek için bazı şartlar yer alıyor. Söz konusu yapımlara yalnızca İspanya, İtalya ve Polonya'daki Netflix kullanıcıları erişebilir. Belirtilen ülkelerde yaşayan ve Android cihaza sahip olan Netflix kullanıcıları, "Games" yani "Oyunlar" sekmesi üzerinden yapımları oynamaya başlayabilir.

Kullanıcıların oyun kütüphanesinde yer alan yapımları oynayabilmesi için ekstra bir ücret ödemesi gerekmiyor. Kütüphaneye eklenen video oyunlarının reklam ve uygulama içi satın alım içermediği belirtildi.

Netflix Oyun Stüdyosu Satın Aldı

Dijital yayın hizmeti Netflix, video oyunu sektöründe kalıcı bir isim haline gelmeye yönelik ilk büyük hamlelerinden birini yaparak Night School Studio'yu satın aldı.

Night School Studio, ilk olarak 2016 yılında Oxenfree isimli bir video oyunu ile oyunseverlerin karşısına çıkmış ve video oyunu ile eleştirmenler tarafından yoğun övgünün odağında yer almıştı. Oyun geliştiricisinin şu anki hedefi ise Oxenfree'nin devam oyununu geliştirmek ancak söz konusu video oyununun arkasında bu kez Netflix olacak.

Oyun stüdyosunun kurucu ortağı Sean Krankel, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: