Netflix'te Yüzler Gülüyor: Reklamlı Abonelik Seçeneğine İlgi Büyük!

Netflix'in gelirlerini artırmak amacıyla hayata geçirdiği reklamlı aboneliğindeki kullanıcı sayısının her geçen gün arttığı belirtildi.

Netflix'in reklamcılıktan sorumlu başkanı Amy Reinhard, CES 2024'teki Variety Entertainment Summit'te yaptığı açıklamada, Netflix'in reklam destekli aboneliğinin şu anda 23 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı olduğunu söyledi.

Bu da Netflix'in, planın 15 milyon kullanıcısı olduğunu bildirdiği Kasım ayından bu yana reklam destekli aboneliğine milyonlarca yeni abone kazandırmayı başardığını gösteriyor.

Netflix'in Aylık Reklamlı Abone Sayısı 23 Milyonu Aştı

Netflix, Ekim ayında pek çok bölgede iki reklamsız abonelik planının fiyatlarını %20'ye varan oranlarda artırdı ve bu strateji birçok müşteriyi daha ucuz olan reklam destekli aboneliğe üye olmaya teşvik etti.

Reinhard'a göre Netflix ekibinin "gerçekten heyecan duyduğu" şey kullanıcı katılımı. Netflix'in reklam destekli aboneliğine sahip kullanıcıların %85'inin platformda günde iki saatten fazla zaman geçirdiği belirtildi.

Netflix reklam destekli aboneliğindeki reklamların kullanıcıları rahatsız edecek reklamlardan ziyade doğal ve bütünsel bir şekilde yayının bir parçası olacak reklamlar olacağını söylemişti. Kullanıcılardan zamanla gelen geri dönüşler de Netflix'in bu hedefini uygulamayı başardığını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.