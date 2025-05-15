Netflix Reklamlı Paket Kullanıcılarının Sayısı Dudak Uçuklattı

Netflix'in reklam destekli ucuz abonelik planında ulaştığı aylık aktif kullanıcı sayısı açıklandı. Kasım 2024 civarında 70 milyon kişi bu planı tercih ediyordu. Şimdi ise, yalnızca altı ayda 20 milyondan fazla kullanıcı bu pakete geçiş yapmayı tercih etti. Netflix'in reklamlı paketini kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı 94 milyona ulaştı.

Şirketin açıkladığı verilere göre, bu uygun fiyatlı plan ABD'deki herhangi bir yayın ya da kablolu TV kanalından daha fazla 18-34 yaş arası kullanıcıya ulaşıyor. Gençler hem fiyatı düşük hem de içeriği bol bir seçeneğe yönelmiş.

Reklamlısı 7.99 Dolar, Reklamsız Paket ise İki Katı

Netflix ve benzeri platformlar, son zamanlarda kâr marjlarını artırmak için reklamlı paketlere daha çok ağırlık veriyor. Netflix de bu adımı ilk kez Kasım 2022'de atmıştı. Görünen o ki bu strateji meyvesini vermiş.

Netflix'in reklamlı planı aylık 7.99 dolardan sunuluyor. Buna karşılık reklamsız en ucuz paket ise neredeyse iki katı fiyatla, 17.99 dolar. Aradaki fark büyük ve birçok kullanıcı, cüzdanını yakmamak için reklamlara tahammül ediyor.

Öte yandan Netflix'in reklam gelirleri de buna paralel olarak artıyor. İzleyiciler memnun, şirket daha memnun. Kalan tek sorun belki de "Ne zaman reklam girecek?" gerilimi. Ucuza dizi ve film izlemek isteyenler için bu pek de dert değil zaten.