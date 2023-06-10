Netflix’in Şifre Paylaşımını Engellemesi İşe Yaramış Gibi Duruyor!

Kullanıcılar Netflix’in, şifre paylaşımına yönelik önlemleri sonrasında hesaplarını iptal etse de, şirketin yapmış olduğu hamle işe yarıyor gibi görünüyor. Analiz firması Antenna'nın verilerine göre Netflix, kuralın mayıs ayı sonlarında ABD'de ve diğer birçok bölgede yürürlüğe girmesinin ardından hesap kayıtlarında keskin bir artış yaşandığını bildirdi.

Netflix, Aldığı Önlemlerin Meyvesini Toplamaya Başladı

Antenna, Netflix'in bu verileri izlediği dört buçuk yıl içinde ABD'deki en büyük dört günlük kayıt sayısına sahip olduğunu söylüyor. 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde, her gün neredeyse 100.000 kayıt yapıldı. Antenna'ya göre şirket, dört günün her birinde ortalama 73.000 yeni üyelik gördü ve bu rakamın önceki 60 günün ortalamasından yüzde 102 daha fazla olduğunu kaydetti.

Antenna, bu dönemde yaşanan hesap iptallerinin kayıtların çok gerisinde kaldığını söyledi. Bu durumun, COVID-19’dan bu yana ABD'deki yeni Netflix hesabı kayıtlarındaki en büyük artış olduğunu belirtti.

Hesap paylaşımı değişikliklerinin Netflix'in kâr hanesini nasıl etkilemeye başladığına dair net bir fikrimiz yok ancak Yahoo Finance'in belirttiği gibi, Antenna'nın verileri yayınlamasının ardından Netflix'in hisse fiyatı yükseldi. Netflix, şubat ayında Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz ve İspanya'da yeni kuralları uygulamadan önce Latin Amerika'da deneme amaçlı olarak hesap paylaşımına sert önlemler almaya başladı.

ABD'de, abonelerin artık hesaba ana hanenin dışından erişen izleyiciler için ayda fazladan 8 ABD doları ödemesi gerekiyor, ancak yine de evden uzaktayken de izleyebilirsiniz. Kullanıcılar, tüm tercihlerini ve verilerini olduğu gibi tutmak için mevcut bir profili yeni bir hesaba aktarma seçeneğine de sahip.