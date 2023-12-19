Netflix'ten Adam Sandler'lı Yeni Bir Bilim Kurgu Filmi Geliyor: İlk Fragman Geldi!

Netflix'ten yeni bir bilim kurgu filmi geliyor ve filmin başrolünde sürpriz bir isim var.

Netflix, Adam Sandler'ın uzayda bir araştırma görevindeyken gizemli bir uzaylı yaratıkla (Paul Dano tarafından seslendirilen) karşılaşan bir astronotu canlandırdığı Spaceman için ilk fragmanı yayınladı.

Yönetmenliğini Johan Renck'in üstlendiği film, Jaroslav Kalfař'ın Spaceman of Bohemia adlı Çek romanına dayanıyor.

Spaceman İlk Fragmanı

Spaceman Konusu

Güneş sisteminin sınırına yaptığı tek başına araştırma görevinde altı ay geçiren astronot Jakub (Sandler), geride bıraktığı evliliğinin Dünya'ya döndüğünde onu beklemediğini fark eder.

Karısı Lenka (Carey Mulligan) ile arasını düzeltmek isteyen Jakub'a, gemisinin derinliklerinde saklanırken bulduğu, zamanın başlangıcından kalma gizemli bir yaratık yardım eder. Hanuš (Dano) çok geç olmadan neyin yanlış gittiğini anlamak için Jakub'la birlikte çalışır.

Spaceman Yayın Tarihi

Spaceman'in geri kalan oyuncu kadrosunda Kunal Nayyar, Lena Olin ve Isabella Rossellini yer alıyor ve film 1 Mart 2024'te Netflix'te yayınlanacak.

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