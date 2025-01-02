Netflix’in Tüm Zamanların En Büyük Dizisi Squid Game'den Büyük Güncelleme

Netflix'in en popüler yapımlarından Squid Game, üç yıllık aranın ardından ikinci sezonuyla geri döndü ve en çok izlenen diziler listesinde tekrar zirveyi işgal etti.

Dizinin büyük bir merakla beklenen ikinci sezonu yayınlanmadan önce Netflix, seriye olan yatırımlarını büyütmüştü. Bu yatırımlar dünya çapında Squid Game temalı canlı etkinlikler, bir video oyunu ve katılımcıların ölüm riskinin olmadığı bir gerçeklik yarışması gibi projelerdi.

Ancak en büyük haber şu: Squid Game 2. Sezon, Netflix için muazzam bir başarıya dönüştü. Yayınlandıktan sonraki ilk dört gün içinde 68 milyon izlenme alarak, Netflix tarihinde yeni ya da geri dönen bir dizinin en büyük çıkışını gerçekleştirdi. Bu başarı, Netflix’in haftalık güncellediği Küresel Top 10 Listesi verilerine dayanıyor.

Squid Game 3. Sezon Ne Zaman?

Serinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, üçüncü sezonun üretim sürecine ara verilmediğini ve bu nedenle bir sonraki sezonun beklenenden çok daha erken geleceğini duyurdu. Verdiği demeçte şöyle dedi:

Şu anda söylersem spoiler vermiş olurum, bu yüzden temkinli davranmak istiyorum. Ancak söyleyebileceğim şey, 2. Sezon yayınlandıktan sonra 3. Sezonun çıkış tarihini çok yakında duyuracağımız. Muhtemelen gelecek yıl yaz ya da sonbahar gibi yayınlanmasını bekliyorum. Gi-hun her şeyini kaybetmiş bir halde. En iyi arkadaşını bile kaybetti. Onun için her şey başarısızlıkla sonuçlandı. Bu noktada Gi-hun nasıl bir yol izleyecek? Pes mi edecek, yoksa misyonuna devam mı edecek? İzleyiciler, Gi-hun’u çok kritik bir kavşakta bulacaklar.

Uzun Bekleyişlere Veda

Netflix yapımlarının sezon aralıkları epey uzun olduğundan izleyiciler geçen sezonda neler olduğunu hatırlamakta zorlandıklarından şikayetçiydi. Örneğin, platformun diğer büyük dizilerinden biri olan Wednesday, iki yıl önce yayınlandı ve yeni sezon için hala bir çıkış tarihi verilmedi.

Squid Game’in 2. ve 3. sezonları arasındaki bu hızlı geçişin, Netflix’in büyük hitlerinde standart hale gelebilirse platform için emsal niteliğinde bir gelişme olabileceği düşünülüyor.

Tabii herkes bu gelişmeden mutlu değil. Zira böyle bir hızın bir bedeli var: İzleyenler Squid Game ikinci sezonun aceleye getirildiğini, sezonun son bölümünde hikayenin açık uçlu ve tamamlanmamış halde bırakıldığını düşünüyor. Sezon, Netflix’in tüm zamanların en büyük dizisi olarak seriyi tatmin edici bir şekilde tamamlamak zorunda kalacak.