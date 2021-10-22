Netflix'in En Çok İzlenen Dizisi Squid Game, İzlenme Sayısı ile Şaşırttı

Squid Game izlenme sayısı ile oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Netflix'in en çok izlenen dizisi olmayı başaran Squid Game isimli yapıma ilişkin yeni istatistiki bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan istatistiki bilgiler ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Squid Game İzlenme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Geçtiğimiz ay yayımlanan Squid Game isimli yapım, kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Aksiyon, gizem ve dram ögelerine sahip olan dizi, büyük bir başarının altına imza atmayı başardı.

Netflix, Squid Game dizisinin bugüne kadar kaç hane tarafından izlendiğini açıkladı. Aktarılan bilgilere göre dizi, bu zamana kadar toplamda 142 milyon hane tarafından izlendi. Böylelikle Squid Game, Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu.

Popüler dizi Squid Game, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere 94 ülkede ilk sırada yer almayı başardı. Netflix'in başarılı diziye toplamda 24,1 milyon dolar harcadığı ortaya çıkmıştı. Dizide toplamda 9 bölüm yer alıyor. Bu, şirketin bölüm başına yaklaşık olarak 2,7 milyon dolar tutarında harcama yaptığı anlamına geliyor. Diğer popüler dizilerin maliyeti göz önünde bulundurulduğunda bu miktar çok düşük.

Squid Game Konusu Nedir?

Dizinin merkezinde katılımcıların büyük miktarda para kazanması için hayatlarını riske attığı çocuk oyunları yer alıyor. Güney Kore'nin yarışma programlarına olan tutkusundan ilham alan Squid Game, ödül için yarışan 456 kişi ile başladı.

Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.

Dizide Gong Yoo'nun canlandırdığı yarışma görevlisi, Lee Jung-jae tarafından canlandırılan Seong Gi-hun'a 8 haneli bir telefon numarası veriyor. Seong Gi-hun, borçlarından ötürü hayatını sürdüremediğinden, annesine ve kızına bakamadığından ötürü teklifi kabul ediyor ve bunun ardından yarışmaya 456. yani sonuncu olarak katılım sağlıyor.

Squid Game Oyuncuları

Lee Jung-jae

Park Hae-soo

Greg Chun

Stephen Fu

Tom Choi

Rama Vallury

Wi Ha-Joon

Jung Hoyeon

Paul Nakauchi

Hideo Kimura

Stephanie Komure

Vivan Lu

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