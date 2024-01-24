Netflix'in Temel Planı Tamamen Kaldırılıyor!

Netflix'in son dönemde artan abone sayısını sizlerle paylaşmıştık. Öyle ki şirket son dönemde reklamlı aboneliğin getirisiyle daha fazla abone kazanmaya devam ediyor.

Netflix'in başlarda tercih edilmeyen reklamlı aboneliği, ucuz olması nedeniyle globalde oldukça büyük ilgi görüyor. Netflix de bu doğrultuda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Netflix'in reklamlı abonelik hizmetinin kullanılabilir olduğu ülkelerde şirket temel planı tamamen kaldırmayı amaçlıyor. Böylelikle kullanıcılar doğrudan reklamlı aboneliği tercih edecekler.

Netflix Temel Planı Kaldırma Testlerine Başlıyor

Netflix temel planı kaldırmayı ilk olarak Kanada ve İngiltere'de gerçekleştirmeyi amaçlıyor. İlk testler başarılı geçtiği takdirde şirket dünya genelinde temel abonelik planını komple kaldıracak.

Şirketin konuya dair açıklaması ise şu şekilde:

"2023'ün dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekte olduğu gibi, reklam üyeliğimiz, tekliflerimizdeki iyileştirmeler ve reklam pazarlarımızdaki yeni üyeler için Temel planımızın aşamalı olarak kaldırılmasıyla desteklenerek çeyrekten çeyreğe yaklaşık yüzde 70 arttı. Reklam planı şu anda reklam pazarlarımızdaki tüm Netflix kayıtlarının yüzde 40'ını oluşturuyor ve ikinci çeyrekte Kanada ve İngiltere'den başlayarak bazı reklam ülkelerimizde Temel planımızı emekliye ayırmayı düşünüyoruz."

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