Popüler Spider-Man Filmi Geliyor! Netflix Temmuz 2026 Takvimi Netleşti
Netflix'e temmuz ayında eklenecek yeni dizi ve filmler belli oldu. Platformun kütüphanesine önümüzdeki ay dahil olacak yapımların listesi netleşti.
⚡ Önemli Bilgiler
- Netflix'in Temmuz 2026 takvimi belli oldu. Human Vapor, The Hawk, Sparks of Tomorrow ve Ransom Canyon gibi diziler izleyiciler ile buluşacak.
- Ayrıca Enola Holmes 3, Wicked: For Good, Heartstopper Forever ve 72 Hours gibi yeni yapımların yanı sıra Gone Girl ve Spider-Man: Homecoming gibi sevilen filmler de platforma ekleniyor.
Popüler dijital akış platformu Netflix, her ay olduğu gibi temmuz ayında da birçok yeni içeriği aboneleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. İçerik kütüphanesini sürekli genişleten şirketin Temmuz 2026 takvimi ise kısa süre önce netleşti. Peki önümüzdeki ay Netflix'te hangi dizi ve filmler izleyicilerle buluşacak?
Temmuz 2026'da Netflix'te Yayınlanacak Yeni Diziler Neler?
- Summer ’36 (Limited Series) - 1 Temmuz
- Human Vapor (1. Sezon) - 2 Temmuz
- Survival of the Thickest (3. Sezon) - 2 Temmuz
- Sparks of Tomorrow (1. Sezon) - 5 Temmuz
- Little House on the Prairie (1. Sezon) - 9 Temmuz
- Quarterback (3. Sezon) - 14 Temmuz
- The Hawk (1. Sezon) - 16 Temmuz
- The Map of Longing (Limited Series) - 17 Temmuz
- Ransom Canyon (2. Sezon) - 23 Temmuz
Kısa süre önce paylaşılan listeye baktığımızda temmuz ayında Netflix abonelerine sunulacak diziler arasında birkaç yapımın yer aldığını görüyoruz. Human Vapor, The Hawk ve Sparks of Tomorrow gibi diziler platformun kütüphanesine eklenecek. Ancak bu ay yeni dizi sayısının önceki aya göre daha az olduğunu söyleyebiliriz. Zira Netflix'in Haziran 2026 takvimindeki diziler listesi daha uzundu.
Temmuz 2026'da Netflix'te Yayınlanacak Yeni Filmler Neler?
- A Dog’s Journey (2019) - 1 Temmuz
- A Dog’s Purpose (2017) - 1 Temmuz
- Enola Holmes 3 (2026) - 1 Temmuz
- Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001) - 1 Temmuz
- Gone Girl (2014) - 1 Temmuz
- Leatherheads (2008) - 1 Temmuz
- Rebirth of Mothra Trilogy (1996-1998) - 1 Temmuz
- Spider-Man: Homecoming (2017) - 1 Temmuz
- Sugar (2008) - 1 Temmuz
- Talk to Me (2007) - 1 Temmuz
- The Choral (2025) - 2 Temmuz
- Hamnet (2025) - 6 Temmuz
- 23 000 Lives (2026) - 17 Temmuz
- Heartstopper Forever (2026) - 17 Temmuz
- Wicked: For Good (2025) - 20 Temmuz
- 72 Hours (2026) - 24 Temmuz
- The Truthers (2026) - 24 Temmuz
Temmuz ayında Netflix abonelerine sunulacak filmlere baktığımızda ise dizi tarafına kıyasla daha zengin bir içerik listesiyle karşılaşıyoruz. Listede öne çıkan yapımlar arasında 2026 yapımı Enola Holmes 3 ve Amerikan yapımı müzikal fantastik film Wicked: For Good yer alıyor.
Bunun yanı sıra yeni bir yapım olmasa da Spider-Man: Homecoming de temmuz ayında platformun dikkat çeken filmleri arasında. Tabii her ne kadar eski bir film olsa da Netflix'e eklenir eklenmez en çok izlenenler arasına girmesi kuvvetle muhtemel.
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Editörün Yorumu
Bir Netflix abonesi olarak şirketin temmuz ayı takvimi açıkçası pek hoşuma gitmedi. Çünkü firma önceki aylarda çok daha fazla dizi ve filmi kullanıcılarla buluşturuyordu. Görünüşe göre temmuz ayında içerik sayısı biraz daha düşük kalacak. Tabii yine de hiç olmamasından iyidir. Bu arada yeni içerikler arasından Spider-Man: Homecoming’i izlemeyi düşünüyorum. Daha önce birkaç kez izlemiş olsam da eski filmleri tekrar izlemeyi seviyorum.