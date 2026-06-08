Popüler Spider-Man Filmi Geliyor! Netflix Temmuz 2026 Takvimi Netleşti

Popüler dijital akış platformu Netflix, her ay olduğu gibi temmuz ayında da birçok yeni içeriği aboneleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. İçerik kütüphanesini sürekli genişleten şirketin Temmuz 2026 takvimi ise kısa süre önce netleşti. Peki önümüzdeki ay Netflix'te hangi dizi ve filmler izleyicilerle buluşacak?

Temmuz 2026'da Netflix'te Yayınlanacak Yeni Diziler Neler?

Summer ’36 (Limited Series) - 1 Temmuz

Human Vapor (1. Sezon) - 2 Temmuz

Survival of the Thickest (3. Sezon) - 2 Temmuz

Sparks of Tomorrow (1. Sezon) - 5 Temmuz

Little House on the Prairie (1. Sezon) - 9 Temmuz

Quarterback (3. Sezon) - 14 Temmuz

The Hawk (1. Sezon) - 16 Temmuz

The Map of Longing (Limited Series) - 17 Temmuz

Ransom Canyon (2. Sezon) - 23 Temmuz

Kısa süre önce paylaşılan listeye baktığımızda temmuz ayında Netflix abonelerine sunulacak diziler arasında birkaç yapımın yer aldığını görüyoruz. Human Vapor, The Hawk ve Sparks of Tomorrow gibi diziler platformun kütüphanesine eklenecek. Ancak bu ay yeni dizi sayısının önceki aya göre daha az olduğunu söyleyebiliriz. Zira Netflix'in Haziran 2026 takvimindeki diziler listesi daha uzundu.

Temmuz 2026'da Netflix'te Yayınlanacak Yeni Filmler Neler?

A Dog’s Journey (2019) - 1 Temmuz

A Dog’s Purpose (2017) - 1 Temmuz

Enola Holmes 3 (2026) - 1 Temmuz

Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001) - 1 Temmuz

Gone Girl (2014) - 1 Temmuz

Leatherheads (2008) - 1 Temmuz

Rebirth of Mothra Trilogy (1996-1998) - 1 Temmuz

Spider-Man: Homecoming (2017) - 1 Temmuz

Sugar (2008) - 1 Temmuz

Talk to Me (2007) - 1 Temmuz

The Choral (2025) - 2 Temmuz

Hamnet (2025) - 6 Temmuz

23 000 Lives (2026) - 17 Temmuz

Heartstopper Forever (2026) - 17 Temmuz

Wicked: For Good (2025) - 20 Temmuz

72 Hours (2026) - 24 Temmuz

The Truthers (2026) - 24 Temmuz

Temmuz ayında Netflix abonelerine sunulacak filmlere baktığımızda ise dizi tarafına kıyasla daha zengin bir içerik listesiyle karşılaşıyoruz. Listede öne çıkan yapımlar arasında 2026 yapımı Enola Holmes 3 ve Amerikan yapımı müzikal fantastik film Wicked: For Good yer alıyor.

Bunun yanı sıra yeni bir yapım olmasa da Spider-Man: Homecoming de temmuz ayında platformun dikkat çeken filmleri arasında. Tabii her ne kadar eski bir film olsa da Netflix'e eklenir eklenmez en çok izlenenler arasına girmesi kuvvetle muhtemel.

Editörün Yorumu

Bir Netflix abonesi olarak şirketin temmuz ayı takvimi açıkçası pek hoşuma gitmedi. Çünkü firma önceki aylarda çok daha fazla dizi ve filmi kullanıcılarla buluşturuyordu. Görünüşe göre temmuz ayında içerik sayısı biraz daha düşük kalacak. Tabii yine de hiç olmamasından iyidir. Bu arada yeni içerikler arasından Spider-Man: Homecoming’i izlemeyi düşünüyorum. Daha önce birkaç kez izlemiş olsam da eski filmleri tekrar izlemeyi seviyorum.