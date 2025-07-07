Çok Sevilen FIFA Oyunu Kapatılıyor! Tarih Verildi

Geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan FIFA oyunu ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Serinin en sevilen oyunlarından biri olan FIFA 23'ün sunucuları çok yakında kapatılacak. Peki, FIFA 23'ün online modu hangi tarihten itibaren açılmayacak?

FIFA 23 Ne Zaman Kapatılacak?

Electronic Arts (EA), düzenli olarak oyunların sunucularını kapatıyor. Sunucuları kapatılacak oyunlar arasına çok yakında iki oyun daha eklenecek. Paylaşılan bilgilere göre FIFA 23'ün sunucuları 12 Aralık, Madden NFL 22'nin sunucuları ise 20 Ekim tarihinde kapatılacak.

Sunucular kapatıldıktan sonra söz konusu oyunlar oynanmaya devam edilebilecek ancak çevrim içi tabanlı modlara erişilemeyecek. Çevrim içi oyun deneyimi için daha yeni bir oyun alınması gerekecek.

En iyi futbol oyunları arasında yer alan FIFA 23, Electronic Arts'ın FIFA adını taşıyan son oyunu olmuştu. Şirket, lisans nedeniyle sonraki oyunlarda EA SPORTS FC adıyla oyunlar çıkarmaya başlamıştı. Bu marka adıyla EA SPORTS FC 24 ve EA SPORTS FC 25 satışa sunulmuştu.

EA şu anda EA SPORTS FC 26 üzerinde çalışıyor. Frostbite ile geliştirilmekte olan oyunun PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkması bekleniyor.