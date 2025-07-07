Discord'un Karmaşayı Engelleyen Özelliği WhatsApp'a Gelecek

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok daha işlevsel hale geliyor. Discord'da "alt başlık oluştur" özelliği spesifik bir konu üzerinde konuşmak isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Böylece kullanıcılar genel sohbet akmaya devam ederken başka bir konu hakkında konuşmaya devam edebiliyor. Şimdi benzer bir özellik WhatsApp için düzenleniyor.

Halihazırda beta sürümünde test edilen özellik halen geliştirme aşamasından çıkamadı. Sistemin sadece kişisel sohbetlerde değil; grup sohbetlerinde ve topluluk kanallarında da geçerli olacağı söyleniyor.

WhatsApp iOS Threads Özelliği

Artık sohbetler çok daha temiz hale geliyor. Şimdilik sadece iOS kullanıcıları için test edilen özelliğin sonraki dönemlerde Android kullanıcıları için de geçerli olacağı söyleniyor. Artık bir mesaja cevap verirken "ileti dizisiyle cevapla" seçeneği çıkacak. Tek bir mesaja ayrı bir ekranda konuşma penceresi açılacak.

Slack ve Discord'da olduğu gibi bu dizinlere tıklandığı zaman bu pencere açılacak. Böylece bir tartışma konusunu baştan sona izlemek için tüm grup sohbetini yukarı aşağı kaydırmanıza gerek kalmayacak.

İleti Dizinleme Özelliği Nasıl Çalışır?

Threads özelliğinin WhatsApp'ta nasıl kullanılacağına dair kesin bir bilgi yok. Özelliğe dair tek bir görüntü paylaşıldı. Görüntüde bir mesajın üzerinde mavi bağlantı linkiyle gölgelenmiş "3 cevap" seçeneği var. Tıklandığında ekstra bir pencere açılıyor ve konuşmaya buradan devam edebiliyorsunuz. Muhtemelen bir mesaja uzun tıklayarak dizin oluşturma özelliğini aktif edebiliyorsunuz.

Özelliğin ne zaman genel kullanıma açılacağı belli değil. Ancak ortaya çıkan ekran görüntüleri, bu özelliğin çok uzakta olmadığını gösteriyor.