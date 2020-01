Netflix'ten Oscar'a Aday Filmler

2019’da 60 film çeken Netflix, pek çok büyük film yapım şirketini geride bıraktı. Yılın başında film stüdyolarının üyesi olduğu ticaret odasına kayıt olan firma, Oscar’a aday gösterilen çok iyi filmler çekti.

2017 yılında firmanın, film bölümün başkanı olarak göreve başlayan Scott Stuber, Netflix’i film yapım şirketleriyle yarışır pozisyona getirmeyi başardı. Geçtiğimiz yıllarda çektiği filmleri sadece kendi platformunda yayınlayan firma, çok sayıda sinema salonunun tepkisini çekmişti. 2019 yılında çekilen The Irishman ve Marriage Story filmleri ise, Netflix platformunda yayınlanan filmler arasında en dikkat çekenler olmuşlardı. Özellikle The Irishman, gündemi uzun süre işgal etmişti. İki çok konuşulan filmin yanı sıra Dolemite is My Name isimli Rudy Ray Moore'un hayatını anlatan komedi filmiyse en iyi senaryo dalında Oscar'a aday gösterilebilecek filmler arasında sayılmıştı.

Netflix Oscar adayları

2019 yılı Oscar adayları arasında Netflix’in çekmiş olduğu The Irishman ve Marriage Story filmleri de bulunuyor. Eleştirmenlere göre bu yıl Oscar ödülünü kazanacak film The Irishman olursa şaşırmamak gerek.

1997 yılında kurulan Netflix, internet üzerinden film ve dizi yayını yapan bir platformken, sinema sektöründe hızla yükselişe geçti. Eleştirmenler, Netflix’in sinema alanında hızlı yükselişine neden olarak, film yapım şirketlerinin artık üretmedikleri, yetişkin dramları, romantik komediler, macera filmleri kategorilerinde filmler üretmesini gösteriyor.