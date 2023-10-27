Netflix'in Yerli Dizisi Terzi'nin 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Heyecan verici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Netflix'in yerli içerikleri arasında en çok izlenen dizilerden biri olan Terzi'nin merakla beklenen 3. sezon fragmanı yayınlandı.

Çağatay Ulusoy'un başrolü üstlendiği dizinin 3. sezonu 3 Kasım tarihinde izleyicilerle buluşacak ve yayınlanan yeni sezon fragmanı pek çok soru işaretine cevap niteliğinde.

Terzi 3. Sezon Fragmanı

Terzi 3. Sezon Konusu

Esvet'e olan duyguları daha da yoğunlaşan Peyami, hayatının aşkı ile eski dostu Dimitri arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Terzi Oyuncuları

Çağatay Ulusoy (Peyami)

Salih Bademci (Dimitri)

Şifanur Gül (Esvet)

Olgun Şimşek (Mustafa)

Ece Sükan (Suzi)

Berrak Tüzünataç (Cemre)

Evrim Alasya (Kiraz)

Peki sizin Terzi'nin 3. sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.