Netflix'in Yerli Dizisi Terzi'nin 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı!
Netflix'in sevilen yerli içeriklerinden Terzi'nin 3. sezonunun fragmanı yayınlandı. İşte detaylar!
Heyecan verici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Netflix'in yerli içerikleri arasında en çok izlenen dizilerden biri olan Terzi'nin merakla beklenen 3. sezon fragmanı yayınlandı.
Çağatay Ulusoy'un başrolü üstlendiği dizinin 3. sezonu 3 Kasım tarihinde izleyicilerle buluşacak ve yayınlanan yeni sezon fragmanı pek çok soru işaretine cevap niteliğinde.
Terzi 3. Sezon Fragmanı
Terzi 3. Sezon Konusu
Esvet'e olan duyguları daha da yoğunlaşan Peyami, hayatının aşkı ile eski dostu Dimitri arasında bir seçim yapmak zorundadır.
Terzi Oyuncuları
- Çağatay Ulusoy (Peyami)
- Salih Bademci (Dimitri)
- Şifanur Gül (Esvet)
- Olgun Şimşek (Mustafa)
- Ece Sükan (Suzi)
- Berrak Tüzünataç (Cemre)
- Evrim Alasya (Kiraz)
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