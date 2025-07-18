Netflix İkinci Çeyrekte Rekor Büyüme Kaydetti: Geliri Şaşırttı

Dizi ve film platformu Netflix, 2025 ikinci çeyrek gelirini duyurdu. Gelen açıklamaya göre Netflix, geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirini %16 oranında artırarak 11.079 milyar dolara çıkardı.

Şirketin faaliyet kâr marjı %34'e yükselirken, hisse başı kazançlar %47 artışla 7,19 dolara çıktı. Gelen tahminlere göre Netflix'in yukarı yönlü eğimi, ilerleyen aylarda da devam edecek. Zira başarılı yapımların devam etmesi, dünya çapında yankı uyandırıyor.

Yılın ikinci yarısında "Stranger Things Final", "Wednesday" ve "Happy Gilmore 2" gibi yapımlar görücüye çıkacak. Bunlar, izleyicilerin dünya çapında büyük bir heyecanla beklediği yapımlar olarak öne çıkıyor.

3. sezonuyla final yapan ve diğer sezonları kadar beğenilmeyen Squid Game'in bile sadece üç gün içinde izlenme rekoru kırması, Netflix'in başarısı arkasında yatan sebebi açıklıyor. Netflix sadece temmuz ayında çıkacak yapımlarıyla bile büyük dikkat çekiyor.

Netflix 2025 Toplam Geliri Dudak Uçuklattı

Yapımlar başarıya ulaşınca Netflix'in 2025 için belirlediği toplam geliri de yukarı yönlü revize edildi. Yeni tahminlere göre yıl sonu gelirleri 44,8 ila 45,2 milyar dolar arasında olacak. Ayrıca serbest nakit akışı beklentisini de 8 milyar dolardan 8,5 milyar dolara yükseldi.

Bu başarının sırrı sadece büyük ilgi uyandıran yapımlar değildi. Netflix, abonelik fiyatlarında izlediği politikanın da ekmeğini yedi. Netflix'teki bazı abonelik paketlerine zam gelmişti. Şirket zammı gerçekleştirirken kaybedecekleri aboneleri, hangi kesimin hangi pakete geçiş yapmayı tercih edeceğini zaten tahmin etmişti. Abonelerin davranışları tıpkı Netflix'in tahmin ettiği şekilde gerçekleşti. Böylece kaliteli içeriklere yapılan yatırımlar hız kesmeden devam etti ve sonunda milyonlarca izlenmeye ulaşıldı.

En çok izlenen yapımlar:

Squid Game 122 milyon,

122 milyon, STRAW 109 milyon,

109 milyon, Exterritorial 89 milyon,

89 milyon, Sirens 56 milyon,

56 milyon, Ginny & Georgia 3. Sezon 53 milyon kez izlendi.

Netflix, yatırımlarına devam ederek gelirini daha fazla artırırken, kullanıcı deneyimini de iyileştirmek için yakında tasarım değişikliğine gidecek.