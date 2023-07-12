Netflix'in Türk Yapımı Filmi "Sen İnandır" Dünya Genelinde Büyük Övgüler Aldı!

Netflix'in Türk yapımı romantik komedi filmi "Sen İnandır", uluslararası medya kuruluşlarından olumlu eleştiriler pek çok kişinin dikkatini çekti.

Selen Bağcı tarafından yazılan ve Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın tarafından yönetilen film, çeşitli sinema platformlarında geniş yer buldu.

Sen İnandır'a Gelen Yorumlar

Collider'a göre romantik komedi severler "Sen İnandır" ile Netflix'te aradığını bulabilir. Romantik komedi türünü yeniden keşfetmese de "Sen İnandır" türe büyüleyici ve esprili bir katkı olarak görülüyor ve yaz için izlenmesi gereken bir romantik komedi hâline geliyor.

Screen Rant, Çanakkale'nin farklı mekânlarında nefes kesici manzaralar eşliğinde gelişen büyüleyici hikâye anlatımıyla "Sen İnandır"ı överken, Decider özellikle filmin başrol oyuncularından övgüyle bahsediyor.

Decider filmin tahmin edilebilirliğini kabul ederken bunun genel deneyimi olumsuz etkilemediğini vurguluyor.

Sen İnandır Konusu

İki işgüzar büyükanne, yetişkin torunlarına sözde tesadüfi bir karşılaşma ayarlayınca çocukluk aşkları depreşir ve eski defterler açılır.

Sen İnandır Fragmanı

Sen İnandır Oyuncuıları

Ayça Ayşin Turan

Ekin Koç

Çağrı Çıtanak

Çağla Irmak

Yıldız Kültür

Kemal Okan Özkan

Zerrin Sümer

Bülent Gültekin

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