Netflix Türkiye Abonelik Fiyatı Yeniden Zamlandı!

Netflix Türkiye, abonelik fiyatı için oldukça önemli bir kararın altına imza attı. Dijital yayın platformu tarafından alınan karar sonucunda abonelik ücretlerinde artış yaşandı. Peki, Netflix'teki içerikleri izleyebilmek için ne kadar ücret ödemek gerekecek?

Netflix Türkiye Abonelik Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Temel Plan: 45,99 TL

Standart Plan: 69,99 TL

Özel Plan: 93,99 TL

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın hizmeti Netflix, Türkiye'de bir kez daha zam yaptı. Yapılan zam sonucunda popüler hizmetin Temel Plan, Standart plan ve Özel Plan olmak üzere üç farklı abonelik planının ücreti önemli ölçüde arttı.

Temel Plan isimli abonelik türünün ücreti 37,99 TL'den 45,99 TL'ye yükseldi. Standart Plan ise 57,99 TL'den 69,99 TL'ye çıktı. Popüler dijital yayın platformunda Özel Plan aboneliği için 77,99 TL ödemek yeterliydi fakat zam ile beraber artık 93,99 TL ödenmesi gerekiyor.

Dijital yayın hizmeti denildiğinde akla ilk gelen hizmet olan Netflix, Türkiye'de geçtiğimiz aylarda zam yapma kararı almıştı. Şirket tarafından alınan karar sonucunda üç farklı abonelik planının ücreti artmıştı. Bu kapsamda Temel Plan 26,99 TL yerine 37,99 TL olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda yapılan zamla beraber Standart plan 40,99 TL'den 57,99 TL'ye yükselmişti. Özel Plan aboneliğinin fiyatı ise 54,99 TL yerine 77,99 TL olmuştu.

Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz aylarda yapılan fiyat artışı ile ilgili bir açıklamada bulunulmuştu. Hem içerik sayılarının her gün arttığını hem de en yüksek kalitede işler üretmeye devam ettiklerini belirten Netflix Türkiye, fiyat politikalarını da buna göre ayarladıklarını ve tüm ülkelerde farklı dönemlerde fiyat artışı yaptıklarını söylemişti.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen dijital yayın platformunun yaptığı zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.