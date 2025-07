Türkiye'de Squid Game Fırtınası! Ülkemizde En Popüler Diziler Açıklandı

Netflix, 30 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'de en çok izlenen dizileri açıkladı. Ülkemizden milyonlarca aboneye sahip olan dijital akış platformu, haftalık veriler doğrultusunda kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği yapımları sıraladı.

Paylaşılan listeye baktığımızda Squid Game: 3. Sezonun zirveye yerleştiğini görüyoruz. Onu The Sandman: 2. Sezon ve Squid Game: 2. Sezon takip etti. Güney Kore yapımı Squid Game’in farklı sezonlarıyla listeye üç kez girmesi dikkat çekti. Öte yandan listenin devamında ise Olympo, The Rookie ve Thank You, Next gibi yapımlar da bulunuyor.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenenler (30 Haziran - 6 Temmuz)

30 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler şu şekilde sıralandı;

Sıra Dizi Adı Sezon 1 Squid Game 3. Sezon 2 The Sandman 2. Sezon 3 Squid Game 2. Sezon 4 Squid Game 1. Sezon 5 Olympo 1. Sezon 6 The Rookie 1. Sezon 7 Thank You, Next 2. Sezon 8 Sirens Limited Series 9 The Sandman 1. Sezon 10 The Waterfront 1. Sezon

Squid Game Nasıl Bir Dizi?

2021'de yayınlanan ilk sezonuyla dünya çapında yankı uyandıran Squid Game, borç batağındaki insanların hayatta kalmak için katıldığı ölümcül oyunları konu alan dizi. İnsan psikolojisinin karanlık yönlerini çarpıcı şekilde ele alırken, şiddet dolu sahneleri ve derin sosyal eleştirileriyle izleyiciyi derinden sarsmayı başarıyor.

