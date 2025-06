Popüler Türk Yapımı Liderliği Bırakmıyor! Netflix, En Çok İzlenen Dizileri Açıkladı

Popüler dijital akış platformu Netflix, 26 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok izlenen dizileri açıkladı. Paylaşılan listede birçok popüler Türk yapımı yer aldı. Peki zirvedeki dizi hangisi? İşte Netflix Türkiye en popüler diziler sıralaması!

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler (26 Mayıs - 1 Haziran 2025)

Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada Thank You, Next: 2. sezonu görüyoruz. Son üç haftadır lider olan dizi, kadrosunda Serenay Sarıkaya, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum gibi ünlü isimlere yer veriyor. Sirens: Limited Series ise ikinci sıraya adını yazdırmış durumda.

16 haftadır Top10 sıralamasında bulunan Kral Kaybederse: 1. sezon ise üçüncü olmuşken, onu Dept. Q: 1. sezon, Bet: 1. sezon, Secrets We Keep: Limited Series ve Cold Case: The Tylenol Murders: 1. sezon takip etti.

26 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Netflix Türkiye'de en popüler diziler şu şekilde sıralandı;

Sıra Dizi Kaç Haftadır Top10 Sıralamasında? 1 Thank You, Next: 2. sezon 3 2 Sirens: Limited Series 2 3 Kral Kaybederse: 1. sezon 16 4 Dept. Q: 1. sezon 1 5 Bet: 1. sezon 2 6 Secrets We Keep: Limited Series 3 7 Cold Case: The Tylenol Murders: 1. sezon 1 8 Thank You, Next: 1. sezon 19 9 American Manhunt: Osama bin Laden: 1. sezon 3 10 Istanbul Encyclopedia: Limited Series 6

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.