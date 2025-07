Herkes Bu Diziyi Konuşuyor: Netflix'in Altını Üstüne Getirdi!

Abone sayısıyla en popüler dijital akış platformu unvanına sahip olan Netflix, her hafta olduğu gibi bu hafta da Türkiye'deki en popüler dizileri izleyicilerle paylaştı. 14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan en çok izlenenler listesi, kullanıcıların favori yapımlarını bir araya getiriyor.

Listenin zirvesindeki yapım dikkat çekerken, uzun süredir ilk 10’da kalmayı başaran diziler de göze çarpıyor. İşte Netflix en çok izlenenler...

Netflix Türkiye'de Haftanın En Popüler Dizileri (14-20 Temmuz 2025)

Listenin zirvesinde 17 Temmuz’da Netflix kütüphanesine eklenen UNTAMED yer aldı. Yayınlandığı ilk haftada büyük ilgi gören yapım, kısa sürede Türkiye'de zirveye yerleşmeyi başardı. Sadece ülkemizde değil dünya genelinde de yüksek izlenme rakamlarına ulaşan dizi, izleyenlerden olumlu yorumlar alıyor.

Listenin ikinci sırasında en iyi dizilerden Squid Game’in 3. sezonu yer alıyor. Onu sürpriz çıkışıyla dikkat çeken Ali Congun: Love Angeles takip ediyor. Dördüncü sırada Under a Dark Sun’ın ilk sezonu bulunurken, beşinci sıraya ise The Sandman’in ikinci sezonu yerleşmiş durumda.

İlk beşi takip eden yapımlar arasında ise 7 Bears, kayıp vakasını konu alan belgesel tarzındaki Amy Bradley Is Missing, Squid Game’in 2. sezonu, The Sandman’in ilk sezonu ve Thank You, Next dizisinin ikinci sezonu yer alıyor.

14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Netflix Türkiye'de en çok izlenenler şu şekilde sıralandı;

Sıra Dizi Adı Sezon / Tür 1 UNTAMED Limited Series 2 Squid Game 3. sezon 3 Ali Congun: Love Angeles - 4 Under a Dark Sun 1. sezon 5 The Sandman 2. sezon 6 7 Bears Limited Series 7 Amy Bradley Is Missing 1. sezon 8 Squid Game 2. sezon 9 The Sandman 1. sezon 10 Thank You, Next 2. sezon

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.