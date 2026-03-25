Yeni Xiaomi SU7 Fırtına Estirdi! Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi

Xiaomi, geçen hafta 2026 model SU7 modellerini resmî olarak piyasaya sürdü. Şu anlık Çin pazarı ile sınırlı olarak sunulan SU7 serisi, standart, Pro ve Max modellerinden oluşuyor. Her üç modele de Çin'de oldukça yoğun ilgi gösterildi. Öyle ki piyasaya sürülmesinin üzerinden 1 saat. bile geçmeden tüm stoklar tükendi.

Yeni Xiaomi SU7'den Kaç Adet Satıldı?

Xiaomi'nin 15 bin adetlik SU7 modeli sadece 34 dakika gibi oldukça kısa bir süre içinde satıldı. Bu başarının arkasında markanın otomobil pazarında çok güçlü bir etki bırakması yer alıyor. Orijinal SU7 modeli, aynı zamanda markanın ürettiği ilk elektrikli araçtı. Aralık 2023'te 0'dan 100 km/sa hıza 2,78 saniyede ulaşabilmesi ile dikkatleri üzerinde toplamıştı. O zamandan bu yana geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsendi.

2026 Xiaomi SU7'nin Özellikleri Neler?

Model Güç Batarya Kapasitesi Menzil Değeri (CLTC) Menzil Değeri (WLTP) Standart 235 kW (315 beygir) 73 kWh 720 km 590 km Pro 235 kW (315 beygir) 96,3 kWh 902 km 754 km Max 508 kW (681 beygir) 101,7 kWh 835 km 685 km

Önceden sadece üst sürümlerde olan pek çok özellik, yeni Xiaomi SU7'nin tüm modellerinde standart hâle geldi. Geniş bir görüş alanı elde etmenizi sağlayan LiDAR sistemi, saniyede 700 trilyon işlem gücü sunan NVIDIA Thor-U platformu ve olumsuz hava koşullarında bile mesafe, hız, yükseklik gibi veriler sunan 4D milimetrik dalga radarı artık standart modelde dahi mevcut.

2026 Xiaomi SU7 Kaç Beygir Gücü Sunuyor?

Yenilenen Xiaomi SU7 serisinin standart ve Pro modelleri, 315 beygir gücü (235 kW) sunarken SU7 Max ise 681 beygirlik (508 kW) bir araç olarak ön plana çıkıyor. Bu özelliklere göre standart ve Pro modelleri, özellikle günlük kullanımlar yani "işten eve, evden işe" gibi senaryolara daha uygun hâle gelirken SU7 Max ise önceliği hıza verenlere hitap ediyor.

2026 Xiaomi SU7 Kaç KM Menzil Sağlıyor?

Xiaomi SU7 serisinin en hızlısı Max olsa da menzil konusunda Pro rakip tanımıyor. CLTC standartlarına göre Max ve standart modeller, sırasıyla 835 kilometre ve 720 kilometre menzil sunarken Pro'da ise bu menzil değeri 902 kilometreye çıkıyor. Elbette ki sayılar bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. CLTC verileri sadece Çin yollarına göre yapılan testlerle elde ediliyor. Türkiye ya da Avrupa'da katedilebilecek mesafe ile arasında fark var.

Bu farkı bulmak yani CLTC menzilinin WLTP karşılığının ne olduğunu öğrenmek için yüzde 20 eksiltmeye gidiyoruz. WLTP özelinde ele aldığımızda standart modelin menzil değeri 590 km, Max modelinin 685 km, Pro modelinin ise 754 km'ye düşüyor. Yani bu farka rağmen Pro hâlâ menzil değeri ile konuşulmayı başarıyor.

2026 Xiaomi SU7 Ne Kadar Hızlı Şarj Oluyor?

Serinin standart ve Pro modelleri 800 voltluk sistemle gelirken Max sürümü ise 897 voltluk sistem sayesinde 15 dakikalık şarjla 670 kilometre yol yapmanıza olanak tanıyor. Tabii, bu CLTC standartlarına göre geçerli bir değer. WLTP karşılığı ile 549 kilometreye denk geliyor.

2026 Xiaomi SU7'nin Fiyatı Ne Kadar?

Standart Model: 229.900 yuan (1 milyon 481 bin 76 TL)

229.900 yuan (1 milyon 481 bin 76 TL) Pro Modeli: 259.900 yuan (1 milyon 673 bin 810 TL)

259.900 yuan (1 milyon 673 bin 810 TL) Max Modeli: 309.900 yuan (1 milyon 995 bin 821 TL)

Önceki standart modelin fiyatı 219 bin 900 yuandı (1 milyon 416 bin 202 TL). Yeni fiyatla arada 10 bin yuan (64 bin 411 TL) fark bulunuyor. Pro modeli ise 245 bin 900 yuan (1 milyon 583 bin 881 TL) fiyat etiketiyle sunulmuştu. Yeni modelle arasında ise 14 bin yuan (90 bin 150 TL) fark mevcut. Önceden 299 bin yuana satılan Max modelinin yeni sürümü de standart model gibi sadece 10 bin yuan daha pahalı.

Xiaomi SU7 henüz Türkiye'de satılmıyor. O yüzden en büyük rakibi Tesla ile fiyat açısından karşılaştırma yapmak gerektiğinde arkadan itişli standart Tesla Model 3'ün Çin'deki sürümünü baz almak gerekiyor. Bu model, Çin'de 235 bin 500 yuandan (1 milyon 516 bin 722 TL) başlayan fiyata satılıyor. Bu da Xiaomi SU7'nin fiyat artışına rağmen hâlâ rakibine göre uygun fiyata sahip olmaya devam ettiğini gösteriyor.

2026 Xiaomi SU7 Türkiye'ye Gelecek mi?

Xiaomi SU7'nin önceki modelleri Türkiye'de satılmıyordu. Dolayısıyla 2026 modellerin de Türkiye'ye "yakın zamanda" gelmesi beklenmiyor. Marka, bu serisini şimdilik Çin'e özel olarak sunuyor. Elbette ki Xiaomi'nin önemli öncelikleri arasında küresel çapta otomobil pazarının önemli isimlerinden biri hâline gelmek de vardır. Bu yıl olmasa bile ilerleyen yıllarda dünyanın geri kalanı da yavaş yavaş SU7 modellerini deneyimleme imkânına sahip hâle gelebilir.

Editörün Yorumu

Bana göre 2026 Xiaomi SU7'nin en büyük avantajı, güvenlik özelliklerini tüm modeller için standart hâline getirmesi. Bu sayede tüm modeller, trafikte kritik öneme sahip olan LiDAR sistemi sayesinde yağmurlu veya sisli havalarda dahi bizim göremediğimiz dalga boyunda lazer ışınları göndererek çevredeki engelleri tespit etmeyi mümkün kılıyor. Evet, küçük bir fiyat artışı oldu ancak bu eklemeleri göz önünde bulundurursak bunun haksız bir artış olduğunu söylememiz zor.