Netflix'te En Çok İzlenen Diziler Açıklandı! Türk Dizisi Zirvede

Netflix tarafından paylaşılan liste ile birlikte geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu. Zirvede dram türündeki Ayrılık da Sevdaya Dahil yer aldı. 6,0 IMDb puanına sahip olan dizinin oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler (12-18 Aralık 2025)

Ayrılık da Sevdaya Dahil Ne Yaptığını Biliyorum (His & Hers) Agatha Christie - Yedi Kadran (Agatha Christie's Seven Dials) Gupi Stranger Things Run Away Landman

En popüler dijital yayın hizmetlerinden biri olan Netflix'te geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri listesinin ikinci sırasında Ne Yaptığını Biliyorum (His & Hers) konumlandı. En iyi mini diziler arasında yer alan yapımın oyuncu kadrosunda Tessa Thompson, Jon Bernthal ve Pablo Schreiber dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Üçüncü sırada Agatha Christie - Yedi Kadran (Agatha Christie's Seven Dials) bulunuyor. Dram, gizem ve gerilim türlerindeki dizinin başrol oyuncu kadrosunda Mia McKenna-Bruce, Edward Bluemel ve Martin Freeman mevcut. 2026 yılında izleyiciler ile buluşan dizi toplamda üç adet bölümden oluşuyor.

Netflix tarafından paylaşılan listenin dördüncü sırasında animasyon dizisi Gupi yer aldı. Kısa sürede çok popüler olan Gupi'nin seslendirme kadrosunda Gupse Özay, Dora Kaplan ve Rüzgar Özacun dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. 2025 yılında izleyiciler ile buluşan animasyon dizisi 5,7 IMDb puanına sahip.

Stranger Things beşinci sırada konumlandı. 1980'li yıllarda geçen dizide hikâye, Hawkins isimli kurgusal kasabada Will isimli bir çocuğun ortadan kaybolması ile başlıyor. Bu olayın ardından doğaüstü güçlere sahip Eleven ortaya çıkıyor. Ayrıca gizli deneylerin yapıldığı bir laboratuvar keşfediliyor.