Netflix Ücretsiz Dizi Bölümlerini Test Ediyor

Her kategoriden geniş içerik listesi ile dikkatleri çeken Netflix, yeni kullanıcı kazanmak için ilginç bir pilot test programı başlattı.

Bazı Bölümler Ücretsiz Olacak

Çeşitli promosyonlar ve kampanyalar ile bünyesine yeni kullanıcılar çekmeye çabalayan Netflix, Hindistan'da başlattığı pilot test programı ile birlikte bünyesindeki bazı dizilerin bazı bölümlerini ücretsiz izleme fırsatı sunuyor. Bu şekilde platform içerisindeki dizilerin kalitesini ispatlamak isteyen şirket, beğenen kullanıcıların abonelik almasını sağlayacak.

Bard of Blood isimli Netflix yapımının ilk bölümü için bu uygulamayı başlatan şirket, Hindistan'da yoğun olarak tercih edilen bu diziyi herkes için izlenebilir hale getirdi. Ücretsiz ibaresinin yanında "Yalnızca kısa bir süre" ibaresine yer veren şirket, bunun bir kampanya olduğunu da vurguluyor.

Netflix bu uygulamayı ilk kez denemiyor. Şirket daha öncesinde de Elite dizisinin bir bölümünü ücretsiz bir şekilde Kolombiya ve Meksika için yayınlamıştı.

Çevrimiçi yayıncılıkta rakipler giderek artıyor. Bu artışın sonucu rekabet ortamının iyice gerildiği pazarda her şirket, aboneleri kendine çekmek için farklı yöntemler uygulamakta. Geçtiğimiz aylarda şirket bir aylık ücretsiz deneme sürümünü üç aya yükselterek küresel pazar için iddialı ve önemli bir adım atmıştı.