Netflix'ten Sevdiğiniz İçeriklere Özel Ücretsiz Dövme İmkanı!
Netflix, Geeked Week etkinliğine özel sevdiğiniz bir dizi içeriğe özel ücretsiz dövme imkânı sağlıyor. İşte detaylar!
En sevdiğiniz dizi veya filmlerden esinlenerek bir dövme yaptırmayı hiç düşündünüz mü? Belki de Yüzüklerin Efendisi'nden Andúril'in ya da Harry Potter'dan Ölüm Yadigarları sembolünün dövmesini yaptırmayı hayal etmiş olabilirsiniz. Netflix tam da bunu düşünerek yeni bir projeye imza atıyor.
Netflix, kullanıcıların orijinal yapımlarından esinlenerek dövme yaptırmalarına yardımcı olacak yeni bir girişim başlatıyor.
Şirket, Netflix'ten ilham alarak dövme yaptıran kullanıcılar için özel tasarımlar yaratmak üzere dünya çapında bir dizi dövme sanatçısıyla ortaklık kurduğunu açıkladı.
Netflix Geeked Week Etkinliğine Hazırlanıyor
Netflix Geeked Ink. Tattoos for Free. Limited Spots Available. #GeekedWeek— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 1, 2023
Nov 6-7: ATL - City of Ink
Nov 7-8: NYC - Flyrite
Nov 8-9: Denver - Dead Drift
Nov 10-12: LA - Shamrock Social Club
Nov 11-12: Richmond - Unkindness Art https://t.co/6QHpo6mq8D pic.twitter.com/mIJBUYIfJf
Netflix, popüler dizi ve filmleri ile hayranlarını bir araya getireceği bir hafta sürecek olan yıllık Geeked Week etkinliğine hazırlanıyor. Aboneler etkinlikte en sevdikleri dizi ve filmlerden oyuncuları görebilecek, yeni içeriklerin fragmanlarını izleyebilecek ve sürpriz projeler hakkında bilgi edinebilecek ancak bu etkinlik kapsamındaki en dikkat çeken duyuru ise ücretsiz dövme imkânının sağlanacağı oldu.
Elbette Netflix bu etkinliğe yalnızca Atlanta, New York City, Denver, Los Angeles veya Richmond'daki katılımcı stüdyolarda ev sahipliği yapıyor. Ayrıca abonelerin bu stüdyolarda erkenden yer ayırtması gerekiyor.
Netflix'in platformundaki içeriklere dair ürün satışları yapmayı planladığı mağazalar açma düşüncesi göz önünde bulundurulduğunda, ileride bu dövme projesinin de farklı bölge ve ülkelere genişletildiğini görebiliriz.
Netflix'in açıkladığı dövme yaptırabileceğiniz bazı Netflix dizileri şu şekilde:
Ücretsiz Dövme İmkanı Sağlanan Diziler
|Dizi Adı
|Tür
|The Sandman
|Fantastik, Drama, Korku
|The Umbrella Academy
|Süper Kahraman, Macera
|Stranger Things
|Gizem, Bilim Kurgu, Korku
|The Witcher
|Fantastik, Macera
|Bridgerton
|Dönem Draması, Romantizm
|Ozark
|Suç, Drama
|Squid Game
|Gerilim, Hayatta Kalma
|La Casa de Papel
|Soygun, Suç
|The Summer I Turned Pretty
|Romantik Komedi, Gençlik
|Heartstopper
|Romantik Komedi, Gençlik
|Love Is Blind
|Reality Şov
|The Crown
|Tarih, Dram
|The Lincoln Lawyer
|Suç, Drama
|The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window
|Gizem, Gerilim
|You
|Gerilim, Psikolojik
|The Office
|Komedi
|Brooklyn Nine-Nine
|Komedi
|Ted Lasso
|Komedi, Spor
|Arcane
|Animasyon, Aksiyon, Macera
|The Dragon Prince
|Animasyon, Fantezi, Macera
|The Cuphead Show!
|Animasyon, Macera, Komedi
Netflix'ten Yeni Girişim: Eğlence Odaklı Mağazalar Açılıyor!
Bloomberg'in Perşembe günü bildirdiğine göre Netflix, insanların alışveriş yapabilecekleri, yemek yiyebilecekleri ve en sevdikleri film ve TV şovlarıyla bağlantılı diğer etkinliklerin tadını çıkarabilecekleri eğlence odaklı mağazalar açmayı planlıyor.
Peki siz Netflix'in bu projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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