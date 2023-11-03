Netflix'ten Sevdiğiniz İçeriklere Özel Ücretsiz Dövme İmkanı!

En sevdiğiniz dizi veya filmlerden esinlenerek bir dövme yaptırmayı hiç düşündünüz mü? Belki de Yüzüklerin Efendisi'nden Andúril'in ya da Harry Potter'dan Ölüm Yadigarları sembolünün dövmesini yaptırmayı hayal etmiş olabilirsiniz. Netflix tam da bunu düşünerek yeni bir projeye imza atıyor.

Netflix, kullanıcıların orijinal yapımlarından esinlenerek dövme yaptırmalarına yardımcı olacak yeni bir girişim başlatıyor.

Şirket, Netflix'ten ilham alarak dövme yaptıran kullanıcılar için özel tasarımlar yaratmak üzere dünya çapında bir dizi dövme sanatçısıyla ortaklık kurduğunu açıkladı.

Netflix Geeked Week Etkinliğine Hazırlanıyor

Netflix Geeked Ink. Tattoos for Free. Limited Spots Available. #GeekedWeek



Nov 6-7: ATL - City of Ink

Nov 7-8: NYC - Flyrite

Nov 8-9: Denver - Dead Drift

Nov 10-12: LA - Shamrock Social Club

Nov 11-12: Richmond - Unkindness Art https://t.co/6QHpo6mq8D pic.twitter.com/mIJBUYIfJf — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 1, 2023

Netflix, popüler dizi ve filmleri ile hayranlarını bir araya getireceği bir hafta sürecek olan yıllık Geeked Week etkinliğine hazırlanıyor. Aboneler etkinlikte en sevdikleri dizi ve filmlerden oyuncuları görebilecek, yeni içeriklerin fragmanlarını izleyebilecek ve sürpriz projeler hakkında bilgi edinebilecek ancak bu etkinlik kapsamındaki en dikkat çeken duyuru ise ücretsiz dövme imkânının sağlanacağı oldu.

Elbette Netflix bu etkinliğe yalnızca Atlanta, New York City, Denver, Los Angeles veya Richmond'daki katılımcı stüdyolarda ev sahipliği yapıyor. Ayrıca abonelerin bu stüdyolarda erkenden yer ayırtması gerekiyor.

Netflix'in platformundaki içeriklere dair ürün satışları yapmayı planladığı mağazalar açma düşüncesi göz önünde bulundurulduğunda, ileride bu dövme projesinin de farklı bölge ve ülkelere genişletildiğini görebiliriz.

Netflix'in açıkladığı dövme yaptırabileceğiniz bazı Netflix dizileri şu şekilde:

Ücretsiz Dövme İmkanı Sağlanan Diziler

Dizi Adı Tür The Sandman Fantastik, Drama, Korku The Umbrella Academy Süper Kahraman, Macera Stranger Things Gizem, Bilim Kurgu, Korku The Witcher Fantastik, Macera Bridgerton Dönem Draması, Romantizm Ozark Suç, Drama Squid Game Gerilim, Hayatta Kalma La Casa de Papel Soygun, Suç The Summer I Turned Pretty Romantik Komedi, Gençlik Heartstopper Romantik Komedi, Gençlik Love Is Blind Reality Şov The Crown Tarih, Dram The Lincoln Lawyer Suç, Drama The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window Gizem, Gerilim You Gerilim, Psikolojik The Office Komedi Brooklyn Nine-Nine Komedi Ted Lasso Komedi, Spor Arcane Animasyon, Aksiyon, Macera The Dragon Prince Animasyon, Fantezi, Macera The Cuphead Show! Animasyon, Macera, Komedi

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