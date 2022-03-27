Netflix, 6 Ayda Üçüncü Oyun Stüdyosunu Satın Aldı

Tüm dünyada milyonlarca abonesi bulunan Netflix, geçtiğimiz yıl oyun sektörüne de giriş yaptı. Birden fazla oyun ile sektöre hızlı bir giriş yapan platform, bu yatırımlarına devam ediyor. Son olarak bu ayın başında Stranger Things’in mobil oyun geliştiricisi Next Games’i satın alan Netflix’ten yeni bir hamle geldi.

Netflix, Üçüncü Oyun Stüdyosunu Satın Aldı

Oyun sektöründe yer edinmek isteyen Netflix, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son edinilen bilgilere göre; şirket, merkezi Teksas’ta bulunan Boss Fight Entertainment isimli mobil oyun stüdyosunu satın aldı. Netflix, daha önce Oxenfree’nin geliştiricisi Night School’u ve Stranger Things bulmaca oyununu hazırlayan Next Games’i satın almıştı.

Netflix, bir süredir oyun alanına büyük yatırım yapıyor. Belli bir temele oturmuş köklü stüdyoları satın alan şirket, abonelik paketinin içinde mobil oyunlar da sunuyor. Servise bu hafta üç yeni oyun daha eklenirken, oyun unsurları barındıran interaktif içeriklerin de izleyicilerle buluşması planlanıyor.

Netflix’in oyun stüdyolarından sorumlu başkan yardımcısı Amir Rahimi, Boss Fight’ın satın alınmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: ‘Boss Fight’ın farklı türlerde popüler oyunlar geliştirmekteki tecrübesi, bizim abonelerimize her yerde oynayabilecekleri muhteşem oyunlar sunma sürecimizi hızlandıracak.’