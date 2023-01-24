Netflix ve Flört Uygulaması Bumble İş Birliği Yaptı: Nasıl Bir Çalışma Gelecek?

Netflix ve son dönemde ülkemizde de kullanımı yaygınlaşan flört uygulaması Bumble arasında bir iş birliği olacağı aktarıldı. Ortaklığa göre Bumble'aa Netflix temalı bir oyun eklenecek ve kullanıcılar benzer dizi ve film zevklerine göre eşleşme yakalayabilecek.

230 milyondan fazla abonesi bulunan Netflix, kullanıcı deneyimine katkıda bulunmak adına farklı bir adım atmaya yönelik hamlede bulundu. Ülkemizde de geniş bir kitle tarafından kullanılan Bumble ile Netflix iş birliği nasıl olacak, bakalım.

Netflix ve Bumble İş Birliği Nasıl Olacak?

Netflix ile anlaşma sağlayan Bumble üzerine, Netflix temalı oyun eklenecek. Oyunun ismi "Netflix Nights In" olarak yer alacak. Bu oyuna göre kullanıcılar izledikleri dizi ve filmlere göre daha kolay eşleşme yakalayabilecek ve bağ kurabilecek. Aynı zamanda oyun, eşleşme sonrasında da karşılıklı olarak kullanılabilecek şekilde geliştirilecek.

30 Ocak Pazartesi günü başlayıp 13 Mart'ta sona erecek olan oyun, belirli bir süreliğine ve belirli ülkelerde devreye girecek. Türkiye'nin yer almadığı listede ABD, Kanada ve Birleşik Krallık yer alıyor. Bu ülkelerdeki kullanıcılar, 30 Ocak itibariyle oyunu oynamaya başlayabilecek.

Oyunda "Squid Game", "Emily in Paris", "Elite", "Dark" ve "La Casa de Papel" gibi birçok popüler Netflix dizisinden sorular yer alacak. Soruların doğru cevapları, eşleşme yakalandıktan sonra gösterilecek. Kullanıcılar eşleşme yakalayana kadar hangi sorulara doğru cevap verdiklerini göremeyecek.