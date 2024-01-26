Netflix, Vision Pro'ya Neden Uygulama Geliştirmediğini Açıkladı!

Geçen hafta açıklandığı üzere Vision Pro piyasaya sürüldüğünde Netflix uygulaması doğrudan Apple'ın yeni teknolojisinde uygulama olarak yer almayacak. Netflix ayrıca kullanıcıların uygulamanın iPad sürümünü cihazlarında çalıştırmasına izin vermeyecek.

Netflix'in eş CEO'su Greg Peters, Stratechery'den Ben Thompson ile bugün yaptığı yeni bir röportajda bu kararın nedenini açıkladı.

Peters'a göre bu karar, Netflix'in yalnızca "şirkete getiri sağlayan yerlere yatırım yapma" stratejisinden kaynaklanıyor. Peters, şu anki hâliyle Vision Pro'nun bir ürün olarak fazlasıyla yetersiz olduğunu ve çoğu Netflix kullanıcısı için önemli olmadığını söylüyor ancak Netflix'in "Apple ile her zaman görüşme hâlinde" olduğunu da belirtiyor.

Netflix, Vision Pro'dan Gelir Elde Edilemeyeceğini Düşünüyor

Peters, Apple'ın cihazının başarılı olduğu takdirde Apple ile birlikte çalışıp çalışmayacaklarına ve Apple ile olan ilişkilerine yönelik gelen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Apple ile uzun süredir birlikte çalışıyoruz ve birbirimize nasıl yardımcı olabileceğimizi her zaman aktif bir şekilde tartışıyoruz. Yeri geldiğinder çok ama çok hızlı hareket edebiliyoruz ama elbette bazen süreç uzayabiliyor."

Her hâlükârda Peters'in yanıtları Netflix'in en azından kullanıcıların Netflix'in iPad sürümünü Vision Pro'da çalıştırmasına neden izin veremediğine dair gerçek bir açıklama niteliği taşımıyor.

Bilmeyenler için Disney+ ilk günden itibaren Vision Pro'da tam gelişmiş bir visionOS uygulamasıyla kullanılabilecek fakat Netflix'e cihaz üzerinden yalnızca Safari'den erişilebilecek.

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