Netflix'ten Şaşırtıcı Hamle: Vision Pro'ya Özel Uygulama Geliştirmeyecek!

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple'ın Vision Pro teknolojisi piyasaya çıktığında özel bir Netflix uygulamasına sahip olmayacak.

Apple, Vision Pro'ya özel uygulama geliştirmek isteyen şirketler için geliştirici kitlerini dağıtmaya başlamıştı ancak Netflix'in Apple'ın teknolojisi için özel bir uygulama geliştirmeyi planlamadığı ve uygulamasını platformla uyumlu hâle getirmek istemediği bildiriliyor.

Kullanıcılar İçerikleri Yalnızca Tarayıcıdan İzleyebilecek

Bu hamle, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime Video ve Paramount Plus gibi diğer yayın hizmetlerinin aksine kullanıcıların Netflix'i özel bir uygulamada izleyemeyecekleri anlamına geliyor.

Bunun yerine kullanıcılar Netflix'teki içerikleri bir web tarayıcısında izlemek zorunda kalacaklar, bu da kullanıcıların izledikleri filmleri veya TV şovlarını çok daha az sürükleyici hâle getirecek. Ayrıca Netflix'in web uygulamasındaki video kalitesi tarayıcıya göre değiştiğinden, kullanıcıların içeriği çevrimdışı izlemelerini engelleyecek ve çözünürlüğe sınırlamalar getirebilecek.

Netflix sözcüsü Kumiko Hidaka, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Üyelerimiz, Mac'lerde Netflix'in keyfini çıkarabildiklerine benzer şekilde Vision Pro'daki web tarayıcısında da Netflix'in keyfini çıkarabilecekler." dedi.

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