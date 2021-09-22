Video oyunu sektörüne giriş yapan Netflix, VR oyun geliştirdi. Eden Unearthed olarak isimlendirilen yapım Oculus Quest ve Quest 2 cihazları için çıkışını gerçekleştirdi. Peki, Eden animesinin oyunu nasıl indirilir? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Eğlence sektörünün bir parçası haline gelen Netflix, rekabetin artması ve abone artışının hız kaybetmesi gibi nedenlerle işini daha da büyütmek istiyor ve bunu da dijitalden vazgeçmeden yapmayı amaçlıyor.

Popüler dijital yayın platformu, geçtiğimiz haftalarda oyun hizmetini Polonya'da test etmeye başlamıştı. Test kapsamında içerik kütüphanesine iki adet mobil oyun eklemişti. Kütüphaneye eklenen mobil oyunların Stranger Things: 1984 ve Stranger Things 3 olduğu açıklanmıştı.

Netflix'in VR Oyunu Eden Unearthed Nasıl İndirilir?

Oyun piyasasına giriş yapan dijital yayın hizmeti Netflix, Eden Unearthed isimli bir video oyunu geliştirdi. Oculus Quest ve Quest 2 cihazları için geliştirilen yapım App Lab üzerinden yayımlandı. Bu, oyunun Oculus inceleme sürecinden tam olarak geçmediği anlamına geliyor.

Oculus'un web sitesindeki App Lab sayfasına baktığımızda geliştirici ve yayıncının Netflix olduğunu görüyoruz. Eden anime dizisinin VR oyununun macera, keşif ve yarış ögelerine sahip olduğu açıklandı. Oyunu Oculus web sitesi üzerinden indirebilirsiniz.

Yaklaşık olarak 182 MB dosya boyutuna sahip olan oyunun v0.7 sürümü 20 Nisan 2021 tarihinde, v0.8 sürümü ise ağustos ayında yayımlandı. Bu, popüler dijital yayın platformu Netflix'in Eden Unearthed isimli video oyunu üzerinde hala çalıştığını gösteriyor.

Netflix COO'su Greg Peters, geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şirketin sunacağı oyunlarda herhangi bir reklam ve oyun içi satın alım olmayacağını belirtmişti. Şirket ayrıca oyunların abonelik ücretine dahil edileceğini açıklamıştı. Yani kullanıcılar, söz konusu oyunları oynamak için herhangi bir ek ücret vermek zorunda kalmayacak.

Kullanıcılar dizi, film, belgesel gibi içeriklerin yanı sıra oyunlara da erişebilecek. Oyunların abonelik fiyatına bir etkisinin olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bu durum, abonelik fiyatının artmasına neden olabilir fakat şirketin bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadığını belirtelim. Dijital yayın hizmetinin mobil yapımların ardından AAA olarak nitelendirilen video oyunları geliştiririp geliştirmeyeceği henüz bilinmiyor.