Netflix Dizi ve Film Platformu Olmaktan Çıkıyor: Odağı Oyun Olacak

Popüler dizi ve film platformu Netflix'in ikinci çeyrek geliri dudak uçuklatmıştı. Şimdi ise şirket, başarısını başka bir boyuta taşımak istiyor. Buna göre Netflix, Grand Theft Auto (GTA) gibi dünya çapında popüler oyun serilerinden esinlenen veya iş birliğiyle üretilen içerikleriyle hitap ettiği kitleyi genişletecek. Gelen bilgilere göre şirketin geliştirmekte olduğu 80'e yakın oyunu var.

Oyunlar arasında WWE 2K güreş serisi de yer alıyor. Bu detay, Netflix'in lisanslı büyük oyunlara da yer vereceğini kanıtlıyor.

Netflix Orijinal İçerikler Oyuna Dönüşecek

Şirket sadece lisanslı projelere değil, orijinal içeriklerden türetilen interaktif oyunlara da yatırım yapıyor. Örnek vermek gerekirse Squid Game: Unleashed, şirketin bu stratejisinin bir meyvesi olarak piyasaya sürüldü. Klasik battle royale deneyimi, Squid Game temasıyla işlendi. Karakterler, tıpkı dizideki gibi oyunlara ev sahipliği yapan renkli haritalarda yeteneğini konuşturuyor.

Netflix'in dünya çapında ses getiren Wednesday, Sirens, Extraterritorial gibi yapımlarının da oyuna dönüştürülmesi bekleniyor.

Netflix Games Ne Zaman Servise Açılacak?

Netflix Eş-CEO'su Gregory K. Peters'ın yatırımcılara yaptığı sunumdaki açıklamasına göre Netflix Games, 2025 sonbaharında WWE 2K lisansıyla bu kategoride ne kadar ciddi olduğunu kanıtlayacak. Yatırımlar şimdilik heyecan verici gidiyor ama şirket bu konuda ihtiyatlı davranmayı ihmal etmiyor. Peters, bu konuda şöyle diyor: