Squid Game: Unleashed APK, popüler diziden esinlenen bir çevrimiçi battle royale oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Netflix'in popüler dizisi olan Squid Game'den esinlenen Squid Game: Unleashed APK, çok oyunculu bir aksiyon oyunudur. Diziyi izleyen oyuncuların oldukça aşina olacağı bir oynanışa sahip olan Squid Game: Unleashed, içerisinde heyecan dolu oyunları barındırmaktadır.

32 oyuncunun birbiriyle yarıştığı, lakin sadece bir tek kazananın olacağı Squid Game: Kıran Kırana oyununda, arkadaşlarınızla veya diğer oyunculara karşı mücadele verebilirsiniz. Her oyunda başarılı olmalı ve en sona kalmaya çalışmalısınız. Arenada herhangi bir yanlış hareket yaparsanız, sorgusuz bir şekilde oyuna veda edersiniz.

Kırmızı ışık - yeşik ışık, camdan köprü ve diğer Squid Game oyunlarını deneyimleyebilirsiniz. Bu acımasız battle royale'de büyük bir rekabeti tadacak ve rakiplerinize karşı üstün gelmeye çalışacaksınız. Eğer erken veda ederseniz ve oyunu kimin kazanacağını merak ediyorsanız, izleyici modunda kaosun gelişimini seyredebilirsiniz.

Squid Game: Unleashed APK İndir

Oyunları kazandıktan sonra elde ettiğiniz paraları kullanarak kendinize yeni görünümler satın alabilirsiniz. Karakterlerin kilidini açabilir, özelleştirebilir ve yeni aksesuarları koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz.

Siz de Squid Game dizisini seviyorsanız veya battle royale oyunlarından hoşlanıyorsanız, Squid Game: Unleashed APK indirin ve diğer oyuncularla mücadele vererek en sona kalmaya çalışın!