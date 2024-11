Netflix, İnteraktif İçeriklerine Veda Ediyor: Yeni Hedef Oyun Sektörü

Kumanda yordamıyla dizilerdeki seçenekler üzerinden ilerleyerek senaryonun şekillenmesi deneyimini sunan interaktif Netflix dizileri, yakın zamanda platformdan kaldırılacak. 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek bu kararla, platformdaki pek çok interaktif içerik arşivden silinecek.

Black Mirror: Bandersnatch Tarzı İçerikler Siliniyor

İlk olarak 2017 yılında interaktif içeriklerle izleyiciye yenilikçi bir deneyim sunmaya başlayan Netflix, en çok Black Mirror: Bandersnatch ve Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend gibi popüler yapımlarla dikkat çekmişti. Ancak, interaktif içeriklere olan ilginin düşmesi ve Netflix’in yeni projelere odaklanma isteği nedeniyle bu içeriklerden vazgeçme kararı alındı.

Netflix Yalnızca 4 Adet İnteraktif Dizi Tutacak

1 Aralık’tan itibaren interaktif içeriklerin çoğu kaldırılacak olsa da, Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls ve You vs. Wild platformda kalmaya devam edecek. Netflix’in interaktif içerik yolculuğuna ilk olarak Puss in Book: Trapped in an Epic Tale ile başladığını da ayrıca hatırlatalım.

Şirket sözcüsü Chrissy Kelleher, interaktif içeriklerin başlangıçta ilgi çekici bir teknoloji sunduğunu ancak zamanla yenilikçi projelere ayak uyduramadığını belirtti. Kelleher, "Bu teknoloji amacına hizmet etti, ancak artık diğer teknolojilere odaklanma zamanı," diyerek Netflix’in interaktif formatın ötesine geçme kararı aldığını açıkladı.

Netflix'in Gözü Oyun Sektöründe

Netflix, son yıllarda oyun dünyasına adım atma sürecinde bazı zorluklar yaşadı. Geçen yıl kurduğu AAA oyun stüdyosu, henüz bir oyun sunamadan kapandı. ABD’de genişlettiği oyun akış hizmeti ise henüz tam anlamıyla yaygınlaşmadı. Ancak, Netflix mobil oyunlar ve içerik tabanlı mini oyunlarla geniş bir oyun kataloğu oluşturma hedefini sürdürüyor.

Netflix’in interaktif içerikleri bırakma kararı, platformun enerjisini oyun sektörüne yönlendirme planlarıyla örtüşüyor. Şimdi gözler, Netflix’in oyun alanındaki adımlarına çevrildi; bakalım bu hamleler platforma arzuladığı başarıyı getirecek mi?