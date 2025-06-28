Popüler İnternet Sağlayıcısına Günlerdir Ulaşılamıyor: İşte Nedeni!

Ülkemizin önde gelen internet servis sağlayıcılarından Netspeed, son günlerde ciddi erişim sorunlarıyla gündemde. Türkiye genelindeki birçok abone, internet bağlantısının tamamen kesildiğini ve şirketle hiçbir iletişim kanalından ulaşamadıklarını belirtiyor. Öyle ki, yaklaşık üç gündür süren şikayetlerde özellikle Netspeed'in çağrı merkezine erişilemediği sıkça dile getiriliyor.

Konunun özellikle X ve Ekşi Sözlük gibi platformlarda gündeme oturmasının ardından Netspeed kısa bir süre X platformu üzerinden konu hakkında bir açıklama yaptı.

Netspeed Siber Saldırıya Uğradını Açıkladı

Netspeed, yaptığı resmi açıklamada son üç gündür organize ve büyük çaplı bir siber saldırıya maruz kaldıklarını duyurdu. Bu saldırının zaman zaman sistemsel aksaklıklara ve iletişim sorunlarına yol açtığını belirten şirket, yaşanan problemlerin geçici olduğunu ve durumun kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

Açıklamada, canlı destek altyapısının süreç boyunca aktif olduğu ancak yoğun talep nedeniyle anlık yanıt kapasitesinin zaman zaman sınırlı kaldığı belirtildi. Teknik ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştığını vurgulayan Netspeed, hizmetlerin normale dönmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını da açıkladı.

Şirket ayrıca bazı kullanıcı paylaşımlarında yaşanan durumun eksik ya da yanlış yansıtıldığını belirterek, kamuoyunu doğru bilgilendirme çağrısında bulundu.

Duyuru: Kamuoyuna Bilgilendirme



Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber kaynaklarında, Netspeed’e yönelik eksik veya yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlar yapılmaktadır.



Bilgilendirmek isteriz ki; sistemlerimiz, 3 gündür organize ve büyük ölçekli bir siber saldırı altındadır.… — Netspeed (@netspeedtr) June 27, 2025

Peki siz Netspeed'in yaşadığı siber saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...