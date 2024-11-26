Neuralink Akıl Yoluyla Kontrol Edilebilecek Robotik Kolu Test Etmeye Başladı

Elon Musk'ın beyin implantı girişimi Neuralink, yeni bir çalışmayla implantının sadece düşünce gücüyle robotik bir kolu kontrol edip edemeyeceğini test edeceğini açıkladı. Şirket, bu yeni araştırma için aldığı onayı ve denemeyi, sosyal medya platformu X üzerinden şu sözlerle duyurdu:

N1 implantıyla BCI kontrolünü araştırma amaçlı bir robotik kola genişletmek için yeni bir fizibilite çalışmasının onayını ve başlatıldığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz.

BCI (beyin-bilgisayar arayüzü), bir kişinin beynindeki sinyalleri okuyarak dış cihazları kontrol etmesini sağlayan bir sistemdir. Neuralink’in N1 adı verilen implantı, bozuk para büyüklüğünde bir cihaz olup, cerrahi olarak beynin içine yerleştiriliyor. Bu cihaz, sinir sinyallerini toplamak için beyin dokusuna nüfuz eden 64 ince ve esnek tel içeriyor. Şu anda Neuralink, cihazın güvenliğini ve felçli bireylerde bilgisayar kontrol yeteneğini değerlendiriyor.

Kalibrasyon Problemi Önemli Bir Detay

Robotik kol kontrolünde en büyük zorluklardan biri, cihazın kalibrasyonu olarak görülüyor. Pittsburgh Üniversitesi’nden araştırmacı Brian Dekleva’ya göre, kontrol ne kadar karmaşık hale gelirse, kalibrasyon süresi o de kadar uzuyor. Dekleva, "Kimse her gün cihazını kullanabilmek için yarım saat ayırmak istemez," diyor.

Neuralink’in yeni çalışması, mevcut PRIME çalışmasına katılan gönüllülerin bu araştırmaya dahil edilmesini mümkün kılacak. Henüz çalışma hakkında daha fazla detay paylaşılmasa da, uzmanlar bu gelişmeyi nöroteknolojide bir ilerleme olarak değerlendiriyor.

Blackrock Neurotech CEO’su Marcus Gerhardt, “Her yeni adım, nörolojik rahatsızlıkları olan bireylerin güçlendirilmesine bir adım daha yaklaştırıyor,” ifadelerini kullandı. Şayet bu proje başarılı olursa özellikle felçli bireyler için büyük bir bağımsızlık sağlayabilir.