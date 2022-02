New York Times, Wordle'ı Satın Aldı!

2022 yılının en popüler oyunu olarak gündeme düşen ve küresel çapta ses getiren Wordle, son 3 ay içerisinde kullanıcı sayısını sıfırdan 2 milyona çıkararak herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Josh Wardle tarafından yaratılan oyun, oyunculara 5 harfli bir sözcüğü bilmeleri için 6 deneme hakkı veren bir kelime oyunu olarak karşımıza çıktı. Ayrıca, oldukça kısa bir zaman içerisinde en çok oynanan bulmaca oyunları arasında yer aldı. Bu noktada, daha önce de çeşitli bulmaca oyunlarını bünyesine katan New York Times ise bu popülerliğe kayıtsız kalmadı ve Wordle oyununu satın aldı.

New York Times Wordle Oyununu Satın Aldığını Duyurdu!

Son dönemde yaptığı dijital atılımlar ile kendinden söz ettiren ABD merkezli yayın kuruluşu New York Times, sosyal medyada herkesin çok konuştuğu kelime oyunu Wordle’yi satın aldığını duyurdu. Satın alma için ödenen miktarı açıklamayan New York Times, sadece 7 rakamlı düşük bir ücret ödediklerini belirtti. Satın alma kararının arkasında ise New York Times'ın 2025 yılına kadar dijital abone sayısını 10 milyona çıkarma hedefinin yattığı ve bu hedef doğrultusunda bulmacalar ve oyunların önemli olduğu aktarıldı.

“Wordle'ı Edindiğimizi Duyurmaktan Heyecan Duyuyoruz”

New York Times, Wordle oyununu alma sebebini açıkladıktan sonra konuya ilişkin, "The Times, dünyayı anlamak ve onunla etkileşim kurmak isteyen İngilizce konuşan her kişi için temel abonelik olmaya odaklanmaya devam ediyor. New York Times Oyunları bu stratejinin önemli bir parçası” ifadelerini kullandı.

Bulmaca benzeri oyunlarının 2021 yılında 500 milyon kez oynandığını vurgulayan NYT, Wordle’ı satın aldıklarını duyurmanın heyecanını yaşadıklarını şu cümlelerle belirtti: “New York Times oyunları, 1942'de The Crossword'ün (Bulmacanın) piyasaya sürülmesinden bu yana, bulmaca çözenleri büyüledi. Özellikle bu endişeli zamanlarda - kültürel bir fenomen haline gelen canlandırıcı ve çılgınca popüler günlük kelime oyunu Wordle'ı edindiğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz.”

Oyunun Yaratıcısı Wardle de Açıklama Yaptı!

Yazılım mühendisi ve oyunun kurucusu olan Wardle, bu başarının biraz yoğun olduğunu belirtirken oyunun NYT’a satılması konusunda ise “Wordle’ın yönetimini alıp ileriye taşımaları için New York Times ile anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan inanılmaz derece memnunum. Wordle'nin hikâyesini takip ettiyseniz, NYT oyunlarının (bulmacaları) onun kökeninde büyük rol oynadığını bileceksiniz” dedi.