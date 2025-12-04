Bu Konsolu Kimse Bilmiyordu! Satışlarda PS5'i Geride Bıraktı

Oyun konsolu satışlarına dair bir rapor yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 16-22 Kasım 2025 tarihlerini baz alan bu raporda yıllar önce satışa sunulan bir oyun konsolu beklenmedik bir başarı gösterdi. NEX Playground, dünyanın en popüler oyun konsollarından biri olan PlayStation 5'i geride bıraktı.

NEX Playground, Satışlarda PlayStation 5'i Geçti

Paylaşılan bir rapora göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 16-22 Kasım 2025 tarihleri arasında en çok satılan oyun konsolları listesinin üçüncü sırasında PlayStation 5 Slim'in 1 TB'lık dijital sürümü, ikinci sırada NEX Playground, zirvede ise Nintendo Switch 2’nin Mario Kart World Bundle paketi yer aldı.

HDMI kablosu aracılığıyla televizyona bağlanan yapay zeka destekli konsol NEX Playground, interaktif bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesien imkân tanıyan bu konsol, Xbox Kinect ve PlayStation Camera gibi hareket algılayan bir sisteme sahip ancak bunun için ekstra bir aksesuara ihtiyaç duymuyor.

NEX Playground'ın yerleşik geniş açılı kamerası, oyuncuların hareketlerini takip etmek için yapay zekadan yararlanıyor. Giyilebilir cihaza ve kontrolcüye gerek kalmadan yalnızca basit ve doğal hareketlerle oyun oynanabiliyor. Bu hareket tabanlı sistem, etkileşim bir oyun deneyimi sağlarken aynı zamanda oyuncuları hareket ettirmeye teşvik ediyor. Bu da saatler boyunca hareketsiz kalınmasının önüne geçiyor.

Aynı anda dört oyuncuya kadar destekleyen bu konsolda 64 GB depolama alanı bulunuyor. Boyutu nedeniyle kolayca taşınabilen NEX Playground, Fruit Ninja, Copy Cat Deluxe, Kung Fu Panda Train Like A Master, Party Fowl, Bluey Bust-a-Move, NHL Puck Rush ve Barbie Dance Party dahil olmak üzere çok fazla sayıda oyunu destekliyor.

NEX Playground Fiyatı

Küp şeklinde çok şık bir tasarıma sahip olan NEX Playground, 249 dolar (10.571 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. NEX Playground'ın oyun abonelik sistemi de bulunuyor. Oyuncular, bu sayede belirli bir abonelik ücreti karşılığında çok sayıda oyunun yer aldığı kütüphaneye erişebiliyor. Play Pass olarak isimlendirilen bu aboneliğin 12 aylık planı 89 dolar (3.778 TL), 3 aylık planı ise 49 dolar (2.080 TL) şeklinde.