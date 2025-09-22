%95'lik Dev İndirim: Pokemon Benzeri Oyun Aşırı Ucuzladı

Pokemon hayranlarının kesinlikle kaçırmak istemeyeceği büyük bir kampanya başlatıldı. Bununla beraber Pokemon'a benzerliği ile dikkat çeken bir oyunun fiyatında inanılmaz bir düşüş meydana geldi. Nexomon: Extinction isimli bu oyun, fırsatı değerlendiren oyuncuların ekran başında geçirdiği süreyi arttıracak gibi görünüyor.

Nexomon: Extinction'ın Fiyatı Düştü

Steam'de yer alan Nexomon: Extinction, yüzde 95 oranında indirime girdi. Bu kampanya sayesinde oyunun fiyatı 10.49 dolardan (433,94 TL) 0.52 dolara (21,51 TL) düştü. Kampanya, 29 Eylül'de sona erecek. O zamana kadar basit grafiklerine rağmen oldukça eğlenceli deneyim sunan bu oyunu ucuza alabilirsiniz.

Dijital oyun platformundaki en ucuz oyunlar arasına giren Nexomon: Extinction, benzersiz bir hikaye ve birbirinden ilginç karakterler sunuyor. Oyunda 300'ü aşkın Nexomon bulunuyor. Mevcut yaratıkları yakalamak ve onları evcilleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız ise dünyayı yok olmaktan kurtarmak. Bunun için yaratık ustaları birliğine katılarak kaybolmak üzere olan umudu yeniden yeşertiyoruz.

Oyunda görev sistemi mevcut. Bu ödülleri ise yan görevleri yaparak elde ediyorsunuz. Karşınıza çıkacak çok çeşitli düşmanlar yer alıyor. Siz oyunda ilerleyip seviye atladıkça onların da seviyesi atlıyor. Sıra tabanlı strateji oyunlarında eğer zorluk seviyesine önem veriyorsanız muhtemelen bu sistemden çok memnun kalacaksınız. Muhtemelen sıkılmanızın da önüne geçecek.

Yeni başlayan birisi için oyunda kendinizi geliştirmek biraz zaman alabiliyor. Ancak bir kez ustalaştıktan sonra Nexomon: Extinction'dan inanılmaz keyif almaya başlıyorsunuz. Her şeyden önce bir strateji belirlemenizde fayda var. Çünkü bu tür oyunlarda kazanmak için zekice plan büyük önem taşıyor.

Nexomon: Extinction Sistem Gereksinimleri

Nexomon: Extinction'ı çalıştırması için aşağıda yer alan sistem gereksinimlerini karşılayan bir donanıma sahip olduğunuzdan emin olun.