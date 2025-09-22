Batman Oyunları Aşırı Ucuzladı! Dev İndirim Fırsatını Kaçırmayın

Batman oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Batman: Arkham City - GOTY, Batman: Arkham Asylum GOTY ve Batman: Arkham Knight indirime girdi. Kampanya 24 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

Steam'de Batman Oyunlarının Fiyatı Düştü

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Batman: Arkham Knight, Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. 2015 yılının haziran ayında piyasaya sürülen oyun 19,99 dolar (827 TL) yerine 3,99 dolar (165 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Premium Edition ise 39,99 dolardan (1.654 TL) 7,99 dolara (330 TL) düştü.

Yayıncılığını WB Games'in üstlendiği Batman: Arkham Asylum'un Game of the Year (GOTY) sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. 2010 yılının mart ayında piyasaya sürülen oyun 19,99 dolar yerine 3,99 dolara satılıyor. 91 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki en son inceleme notları "Son Derece Olumlu" durumda.

2012 yılının eylül ayında piyasaya sürülen Batman Arkham City'nin GOTY sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen oyun 19,99 dolar yerine 3,99 dolar fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunun 91 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Batman Arkham Knight'ın DLC'leri de çeşitli oranlarda indirime girdi. Batman Arkham Knight Season Pass, yüzde 75 oranında indirim ile 19,99 dolardan 4,99 dolara (206 TL) düştü. Yüzde 50 oranında indirime giren 1989 Movie Batmobile Pack 1,99 dolar (82 TL) yerine 99 sente (40 TL) satılıyor.

Bat-Family Skin Pack yüzde 50 indirim ile 1,99 dolardan 0,99 dolara düştü. Yüzde 75 oranında indirime giren Season of Infamy: Most Wanted Expansion ise 9,99 dolar (413 TL) yerine 2,49 dolar (103 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.