Yerli Sosyal Medyamız Hayırlı Olsun: İşte Karşınızda Next Sosyal!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın duyurusuyla, TEKNOFEST girişimcileri tarafından hayata geçirilen sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa bir süre önce kullanımına sunuldu. Bu gelişmeyle birlikte Next Sosyal'in ne olduğu ve nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar!

Next Sosyal Nedir?

En basit tanımıyla Next Sosyal, TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen yeni bir sosyal medya platformudur. Mikroblog odaklı temasıyla dikkat çeken yeni platform, tam da bu yanıyla X veya eski adıyla Twitter'a rakip olmayı hedefliyor.

Özellikle reklamsız olması ve tamamen ücretsiz sunulmasıyla öne çıkan Next Sosyal, yapılan açıklamalara göre gizlilik ve güvenlik odaklı bir deneyim sunarak kişiye özel algoritma sistemleri kullanmayacak.

Next Sosyal Nasıl Kullanılır?

Next Sosyal platformu, kullanım kolaylığı açısından X ile benzerlik gösteriyor. Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kendinize ait bir profil oluşturarak platformu kullanmaya başlayabilirsiniz. Platformda dilediğiniz kişileri takip edebilir, takipçi listenizi yönetebilir, güncel gelişmeleri takip edebilir ve paylaşımlar yapabilirsiniz.

Haber ve genel gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapılacağı söylenen sosyal medya platformu, bir başka yeniliği de bünyesinde barındırıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen T3 AI isimli Türkçe büyük dil modeli, X'in Grok modeli gibi platforma gömülü olarak çalışabiliyor. Kullanıcılar, T3 AI'yı etiketleyerek yaptıkları paylaşımlara hızlı bir şekilde yanıt alabiliyor ve yapay zeka ile etkileşime geçebiliyor.

Next Sosyal Platformuna Nasıl Giriş Yapılır?

Next Sosyal'in resmi internet adresini ziyaret edin. Kayıt Ol" butonuna tıklayarak adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve belirlediğiniz şifreyi girin. E-posta adresinize gelen aktivasyon mailini onaylayarak hesabınızı etkinleştirin. Profil fotoğrafı, kapak görseli ve kısa bir biyografi ekleyerek kendinizi tanıtabilirsiniz. İlgi alanlarınızı belirterek size özel bir akış deneyimi oluşturabilirsiniz. "Gönderi Oluştur" alanını kullanarak metin, görsel, video veya bağlantı paylaşabilirsiniz. Paylaşımlarınıza etiketler (#) ekleyerek daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.

Peki siz yeni yerli sosyal medya platformu Next Sosyal hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni platform, en popüler sosyal medya uygulamaları listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım...