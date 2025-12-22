Türkiye'de Satılan En ucuz Mini LED TV İndirime Girdi

Türkiye'deki teknoloji fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Bu nedenle pek çoğumuz için uygun fiyatlı fırsatlar bulmak oldukça önemli. Amazon'da indirime giren Türkiye'nin en ucuz Mini LED teknolojisine sahip 55 inç televizyonu NextStar YE-55IDG11 modeli ise tam da bu fırsatlardan biri.

NextStar YE-55IDG11, Amazon'da İndirimde

Eğer 55 inç yeni bir televizyon almak istiyorsanız ve bütçeniz 25 bin TL'nin altındaysa muhtemelen beklentileriniz oldukça düşüktür. Ancak NextStar YE-55IDG1 ile 23.999 TL'ye Mini LED sahibi olmanız mümkün.

Kasım ayındaki indirimlerin en dikkat çeken ürünü olan ama sonrasında zamlanarak herkesi üzen televizyon, şu anda Amazon'da 23.999 TL'ye satılıyor. Prime sayesinde ertesi gün teslimat ile alınabilen bu ürün önceki indirimle aynı fiyata satılmasa da hala oldukça ucuz.

Kıyaslamak gerekirse Mini LED teknolojisine sahip en ucuz televizyon NextStar YE-55IDG11'i almamanız durumunda bir sonraki en ucuz model için ayırmanız gereken bütçe 30 bin TL civarında.

NextStar YE-55IDG11 55 İnç TV Özellikleri

Next YE-55IDG11, yukarıda bahsettiğimiz üzere 55 inç büyüklüğünde Mini LED panel teknolojisine sahip. Bilmeyenler için Mini LED teknolojisi muhtemelen OLED'den sonraki en iyi ekran teknolojilerinden biri.

Geleneksel LED ekranlarda aydınlatma panel arkasındaki birkaç noktadan yapılır. Bu uygun fiyatlı bir çözüm olsa da özellikle siyahlar ve kontrast konusunda sorun yaratır. Mini LED ise bu aydınlatmayı binlerce küçük bölgede yapar.

Bu da çok daha derin siyahlar, yüksek parlaklık ve keskin bir kontrast gibi avantajları beraberinde getirir. NextStar YE-55IDG11 55 inç televizyonun sunduğu en büyük avantaj da bu. Bunun dışındaki özellikler ise oldukça standart.

Google TV işletim sistemiyle gelen NextStar YE-55IDG11, çoğu Mini LED TV'nin aksine 120Hz gibi yüksek tazeleme hızları sunmuyor. Bu da özellikle konsol bağlamayı düşünenler için yeterli ama "yarım" bir tecrübe sunabilir.

Cihaz tüm bunlara ek olarak görüntü ve ses aktarımı için 3 adet HDMI, harici medya oynatımı için 2 adet USB, internet için Ethernet ve dijital ses sistemleri için optik çıkışın yanı sıra uydu ve anten girişlerine sahip. Daha detaylı bilgi için satın almadan incelemelerine bakabilirsiniz.

Editörün Notu: Bu içerik reklam değildir. Amazon ya da NextStar'dan herhangi bir ücret alınmadı ya da affilate linki koyulmadı. İçerik uygun fiyatlı ürün hakkında bilgilendirme amacı taşımaktadır.

NextStar YE-55IDG11 55 Muhtemel Eksileri

Öncelikle bunun uygun fiyatlı bir televizyon olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani Samsung ya da Philips gibi üreticilerin 50-60 bin TL'lik Mini LED TV'leri ile kıyaslandığında görüntü kalitesi daha zayıf olabilir.

Panel teknolojisi her ne kadar görüntü için kritik olsa da panel kalitesi de önemlidir. Ancak NextStar YE-55IDG11'in benzer fiyat bandındaki rakiplerinin önünde olmasını bekleyebiliriz. Bir diğer mesele de akıllı TV özellikleri.

23.999 TL'ye satılan bir Mini LED TV'nin güçlü bir akıllı TV donanımı sunmasını beklemek doğru olmaz. Bu nedenle NextStar YE-55IDG11, muhtemelen şu an için yeterli ama birkaç yıl içerisinde sizi çıldırtacak bir arayüze sahip.

Bu noktada bu TV'nin yanına 1-2 sene içerisinde Xiaomi TV Box gibi bir akıllı TV adaptörü almanız gerekebilir. Bu da acil olmasa da TV'nin total masrafının 25 bin TL'yi geçmesine neden olacaktır.