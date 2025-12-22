vivo'nun Çok Sevilen Telefonuna Android 16 Güncellemesi Geldi

Samsung, Xiaomi, OPPO ve Honor dahil olmak üzere çok sayıda marka, akıllı telefonlarına Android 16 güncellemesi getirmeye devam ediyor. Bu markalar arasında vivo da bulunuyor. vivo'nun X100 Ultra modeli, Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesine kavuştu. Böylece telefon, vivo'nun en güncel yazılımına sahip oldu.

vivo X100 Ultra Android 16 Güncellemesi Aldı

vivo X100 Ultra, 2024 yılının mayıs ayında Android 14 işletim sistemi ile birlikte gelmişti. Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu akıllı telefon için kısa süre önce Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi yayınlandı. vivo tarafından sunulan bu güncelleme, PD2366I_A_16.2.10.4.W10.V000L1 sürüm numarasına sahip.

Bütün büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi OriginOS 6 da kademeli olarak sunuluyor. Şu anda Hindistan dahil olmak üzere bazı ülkelerde sunulan güncellemenin kısa süre içinde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. 4.60 GB dosya boyutuna sahip olan güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde "Sistem Güncellemesi" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adım uygulandığı takdirde güncelleme indirilip yüklenecektir.

vivo X100 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1440 x 3200 piksel

: 1440 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 200 MP periskop telefoto + 50 MP ultra geniş açılı

: 50 MP geniş açılı + 200 MP periskop telefoto + 50 MP ultra geniş açılı Arka Kamera Video Kaydı : 8K / 4K / 1080p

: 8K / 4K / 1080p Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Batarya Kapasitesi : 5.500 mAh

: 5.500 mAh Hızlı Şarj: 80W

vivo'nun amiral gemisi modeli gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

vivo X100 Ultra Fiyatı