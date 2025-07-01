Peynir Ekmek Gibi Satan Nintendo Switch 2 Satıştan Çekildi!

Çıkışıyla dünya çapında ses getiren Nintendo Switch 2, kendi içindeki rekorlarını kırmaya yaklaşmışken bir pazarla anlaşmazlığa girdi. Şirket, radikal bir karar alarak ürünlerini Amazon mağazalarından çekti. Sebebi ise Amazon'daki bazı üçüncü taraf satıcıların resmi Nintendo ürünlerini yetkisiz şekilde ucuza satması.

Nintendo'nun yeni nesil Switch 2 konsolu dahil tüm ürünleri; Japonya, Birleşik Krallık ve Kanada gibi ülkelerde Amazon üzerinden normal şekilde satışa sunulmaya devam ediyor. Ülkemizde de satış fiyatı 40.000 TL olarak belirlenmişti, ancak bu fiyat bir bundle paketi için geçerliydi. Şu sıralar 30 bin TL civarında ithalatçı satıcı garantisiyle Switch 2 sahibi olabiliyorsunuz ve bu fiyatlandırmadan Nintendo'nun haberi var. Görünen o ki Amazon'daki fiyatlandırmadan haberi yokmuş.

Switch 2 Taşınabilir Konsol Amazon'dan Kaldırıldı

Gelen bazı iddialara göre satıcılar, Nintendo şirketine ait ürünleri Güneydoğu Asya gibi daha ucuz bölgelerden temin ederek Amazon ABD üzerinden satışa sunmuş ve resmi ürün fiyatları arasında bir uçurum oluşmaya başlamış. Nintendo, Amazon ile iletişime geçerek durumu düzeltmelerini talep etti. Amazon ise ürünlere "orijinal" etiketi eklemeyi teklif etti. Nintendo, bu teklifi reddetti.

Amazon, ortaya çıkan haberleri "Nintendo ile ilişkimize dair çıkan haberler doğru değildir." diyerek yalanlamaya kalksa da web sitesine girildiği zaman gerçekler ortaya çıkıyor. Şu an Amazon'da arama yaptığınız zaman Switch 2 konsollarını göremiyorsunuz. Yalnızca aksesuarları sitede yer alıyor.

Nintendo Satış Rekoru Kırmaya Çok Yakın

Nintendo, ürünlerini ABD pazarında sadece Amazon aracılığıyla satabiliyordu. Şimdi rekor kırmaya çok yakınken anlaşmazlık yaşamış olmaları büyük bir talihsizlik. Çünkü Amazon'dan yapılan satışlar, Nintendo'nun toplam satışlarının üçte ikisini oluşturuyor. Kriz pazardan lansmanlara da sıçradı ve Amazon, Nintendo Switch 2 lansmanına doğrudan katılım gösteremedi.

Switch 2 satışları ise yukarı yönlü eğilimde devam ediyor. Amazon'la yaşanan krize rağmen Switch 2, çıkış yaptığı 6 Haziran'dan 10 Haziran'a kadar 3,5 milyon ürün satışı yaptı. Önceki Switch modeli ise aynı süre zarfında 2 katı daha az satmıştı.

İlaveten, sadece lansman haftasında bile 1,1 milyon satarak 2000'de PlayStation 2'nin kırdığı açılış rekorunu da kırmış oldu.